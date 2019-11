Under finanslovsforhandlinger ser partierne på, hvordan man kan spare på statens brug af konsulenter.

I finanslovsforhandlingerne, som spidser til i disse dage, er regeringen med sine støttepartier og Alternativet ved at se på, hvordan staten kan nedbringe brugen af konsulenter. Pengene skal i stedet bruges på velfærd.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S), som tirsdag morgen er i samråd om netop de bebudede besparelser på brugen af konsulenter.

Socialdemokratiet meddelte under valgkampen i partiets økonomiske 2025-plan, at man ville skære tre milliarder kroner i det offentliges brug af konsulenter.

- Vi står med en konkret udfordring fra 2020 og frem, for den tidligere regering finansierede jo delvist aftalen om seniorpensionen med besparelser på statens konsulenter, siger finansministeren.

- Derudover ser vi ser i øvrigt på i finanslovsforhandlingerne, om vi kan tage skridt i forhold til konsulentforbruget, siger han.

Han kommer ikke ind på, hvor mange penge, man forventer at kunne spare i forbindelse med finansloven for 2020. Det er dog ikke lykkes at finde besparelser på tre milliarder.

/ritzau/