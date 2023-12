DF og Konservative langer ud efter SF, som ifølge partierne har solgt ud. SF køber ikke kritikken.

Der er stor skuffelse i oppositionen over, at SF har indgået en aftale med regeringen, hvor partiet går imod de andre partier i oppositionen og ikke stemmer for at lægge FE-undersøgelsen i en granskningskommission.

Det er principløst og kun for at signalere, at man vil i regering, lyder det fra De Konservative og DF.

De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, tror på, at der var en reel mulighed for at bringe regeringen i mindretal - selv om den har sit eget flertal.

Clearingsaftalerne er ophævet i afstemningen, så partierne møder i videst muligt omfang fuldtallige op.

- Vi havde reelt en mulighed for at bringe regeringen i mindretal. Der har været skriverier i pressen om, at regeringen er presset, folk er syge, og spørgsmålet er, om man kunne få alle mand i huse, siger Mai Mercado.

Peter Kofod, retsordfører for DF, tror, at SF sigter efter ministerbiler og spår, at det var blevet tæt i salen, hvis SF havde stemt for en granskningskommission:

- Jeg synes, SF har solgt sig enormt billigt, siger han.

SF har i aftalen med regeringen til gengæld fået en styrket kontrol med Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt en undersøgelse af sagen om Ahmed Samsam, som hævder at have arbejdet for danske efterretningstjenester.

På det sociale medie X har Mai Mercado skrevet, at det er "velkendt, at regeringen ikke havde styr på sit flertal", og at der er "dem, der gerne vil trække sygekortet, fordi de er uenige i at stemme imod en granskningskommission i FE-sagen".

Det gælder også på koranloven, der ligeledes skal til afstemning torsdag, skriver Mai Mercado.

Hun uddyber:

- Jeg refererer bare, hvad pressen har skrevet. At mange folketingsmedlemmer i regeringspartierne har det rigtig svært med det.

Spørgsmål: Jeg tror ikke, at pressen har refereret, at nogle melder sig syge for at undgå at stemme. Hvad bygger du det på?

- Det bygger jeg på samtaler med regeringspartierne.

Spørgsmål: Kan du sige hvem?

- Det synes jeg er helt bredt. Både på ministerniveau og i toppen af regeringspartiernes folketingsgrupper. Det er på begge afstemninger, siger Mai Mercado.

SF køber ikke kritikken. Retsordfører Karina Lorentzen siger, at hvis det handlede om at komme i regering, var SF indtrådt i den efter valget sidste år.

På Mai Mercados kritik svarer hun, at medmindre Mercado tror, at der er udbrudt corona i alle regeringens folketingsgrupper, er det kun i teorien, at der kunne blive flertal for en granskningskommission.

Lorentzen mener, at partierne ser forskelligt på sagen: Hvor nogle af de andre partier tror på politiske motiver i FE-sagen, har SF "mere ønsket en undersøgelse af tillidsopbyggende årsager".

- Jeg fortryder ikke granskningskommissoriet. Jeg tror, det har gjort en del af arbejdet for, at vi kunne nå det her resultat, siger hun.

