Efter nattens aftale kan danskerne se frem til et samfund, der trinvis over sommeren vender tilbage til normalen.

Men tempoet i genåbningen er gået alt for langsomt, og årsagen står for flere partier i Folketinget helt klar:

Statens Serum Instituts (SSI) beregninger og forudsigelser om smittetal og indlæggelser, der har været brugt som regeringens primære argument for en yderst forsigtig genåbning, har igen og igen ramt langt ved siden af skiven, og det har afsporet forhandlingerne gang på gang.

»En ting er, at SSI har skudt forkert igen og igen. Men det store problem er, at regeringen har brugt beregningerne til at afvæbne alle partier, der ville genåbne hurtigere,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, til B.T.

Martin Geertsen (V) ankommer til møde i Sundhedsministeriet. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mødes med partiledere i Sundhedsministeriet for at drøfte vacciner og vaccinationskalenderen. Vaccinationskalenderen er ikke blevet opdateret siden midten af april, og myndighederne ventes også måske i denne uge at komme med en melding om vaccinen fra Johnson & Johnson.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Martin Geertsen (V) ankommer til møde i Sundhedsministeriet. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mødes med partiledere i Sundhedsministeriet for at drøfte vacciner og vaccinationskalenderen. Vaccinationskalenderen er ikke blevet opdateret siden midten af april, og myndighederne ventes også måske i denne uge at komme med en melding om vaccinen fra Johnson & Johnson.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Han fortæller, at det særligt har været et problem henover foråret.

»Det er, som om regeringen har skiftet taktik i foråret og brugt SSIs beregninger som den eneste sandhed. Det har haft den konsekvens, at skoler, butikker og restauranter har været lukket længere tid end nødvendigt, når vi nu ved, at SSI har skudt langt over mål,« siger Martin Geertsen.

SSI har forud for flere forhandlingsrunder leveret beregninger, der gang på gang har vist sig at overvurdere smittetal og indlæggelserne.

Særligt i forhandlingerne i februar blev præget af de såkaldte 'worst case'-scenarier, hvor SSI blandt andet forudså, at man ville ramme 870 indlagte i midten af april.

Det har haft den konsekvens, at skoler, butikker og restauranter har været lukket længere tid end nødvendigt. Martin Geertsen (V), sundhedsordfører.

I stedet viste det sig, at der kun var omkring 200 indlagte i midten af april.

Både justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke brugte skrækscenariet til at advare om, hvad der kunne ske, hvis man åbnede for hurtigt.

I det konkrete tilfælde droppede man skoleåbninger, frisører måtte stadig ikke åbne, og forsamlingsloftet blev ikke hævet.

»Det har været ødelæggende, at vi ikke har kunnet gennemskue, om anbefalingerne fra SSI var deres egen faglige vurdering, eller det var regeringens holdning. Det har simpelthen været umuligt at afkode, om SSI har været regeringens forlængede arm,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl (DF) under præsentation af aftale om genåbning efter forhandlinger i Justitsministeriet i København, tidligt om morgenen torsdag den 10. juni 2021. Genåbningen af det danske samfund er diskuteret, efter covid-19 nedlukningen. Der er blandt andet diskuteret udfasning af coronapas og mundbind.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) under præsentation af aftale om genåbning efter forhandlinger i Justitsministeriet i København, tidligt om morgenen torsdag den 10. juni 2021. Genåbningen af det danske samfund er diskuteret, efter covid-19 nedlukningen. Der er blandt andet diskuteret udfasning af coronapas og mundbind.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Fordi SSI har indtaget en rolle, hvor de bakker op om regeringens forsigtighedsprincip, er genåbningen af Danmark blevet forsinket, og det er regeringens ansvar,« siger han.

Ole Birk Olesen, Liberal Alliances gruppeformand, stemmer i.

»Selv de mest optimistiske skøn fra SSI har været langt værre, end hvad der endte med at ske. Det har skabt tvivl om deres faglige troværdighed i forhandlingslokalet, men samtidig har det jo domineret hele processen,« siger han til B.T.

»Jeg har været i tvivl, om det enten handlede om deres kompetencer til at lave de her beregninger, eller om de har fået nogle politiske bestillingsopgaver fra en overbekymret regering, der har haft et ønske om en bestemt politik.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke. Sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum samt direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm giver status på Covid-19 situationen på et pressemøde i København torsdag den 10. juni 2021.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke. Sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum samt direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm giver status på Covid-19 situationen på et pressemøde i København torsdag den 10. juni 2021.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sundhedsministeren afviste torsdag blankt, at man har skubbet seruminstituttet foran sig i forhandlingerne.

»Først og fremmest er Danmarks genåbning langt foran andre lande, men det er rigtigt, at vi var forsigtige i februar og marts, men det var netop, fordi SSI havde beregnet meget præcist, hvordan den britiske variant ville få overtaget,« lød det fra Magnus Heunicke på et pressemøde.

Kritikken af de matematiske modeller tager seruminstituttets direktør, Henrik Ullum, med nogenlunde ro.

»Det er lidt som meteorologi. Det er nemmere at forudsige vejret i morgen eller om en uge, end hvordan det ser ud om to måneder,« siger han på et pressemøde torsdag.

Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum. Sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum samt direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm giver status på Covid-19 situationen på et pressemøde i København torsdag den 10. juni 2021.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum. Sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum samt direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm giver status på Covid-19 situationen på et pressemøde i København torsdag den 10. juni 2021.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

SSI er i længere tid blevet kritiseret skarpt for beregningernes troværdighed.

Kritikken faldt også under genåbningsforhandlingerne i forsommeren 2020, hvor man også hørte daværende direktør Kåre Mølbak forsvare, at fremskrivningerne ofte skød langt over mål i forhold til de endelige tal for smittede og indlæggelser.

Ifølge Henrik Ullum er der dog flere ting, som man ikke har kunnet tage højde for i regneprocessen.

»Danskerne var bedre til at passe på hinanden, end vi overhovedet kunne forudsige, og derfor holdt kontakttallet sig lavere, end vi havde forestillet os. Samtidig formåede vi at opbygge en enorm testkapacitet hurtigt, og det trak mere kraft ud af epidemien, end vi kunne have forudsagt,« siger Henrik Ullum.