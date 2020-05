Folketinget mangler stadig at blive enige om model for hjælp til risikogruppe, der ikke kan gå på arbejde.

Personer, der er i risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus, kan ende med at stå med er svært valg:

Skal de risikere at miste løn ved at forblive i isolation eller tage på arbejde med fare for helbredet?

Derfor efterspørger organisationer en afklaring på, hvordan puljen på 200 millioner kroner, der skal sørge for, at personer i risikogrupper kan blive hjemme fra arbejde, skal udmøntes.

Det er nemlig mere end tre uger siden, at regeringen og Folketingets øvrige partier blev enige om at afsætte pengene.

- Det betyder, at der er mennesker derude, som ikke ved, om de er købt eller solgt, siger Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, om den manglende afklaring.

- De ved ikke, om de kan beholde deres arbejde. De skal groft sagt vælge mellem deres arbejde og deres helbred, siger han.

Mandag den 4. maj udsendte Sundhedsstyrelsen en liste over, hvilke grupper af personer, der er i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.

Partierne bag aftalen er derfor klar til at forhandle om en model for, hvordan risikogrupperne kan hjælpes bedst.

Samira Nawa, som er beskæftigelsesordfører for De Radikale, kan godt forstå utålmodigheden.

- Nu, når vi har fået listen, burde det være til at komme videre. For os er det vigtigt, at det ikke bare er de mennesker, der er i risikogruppen, som bliver omfattet, siger hun.

- Der er også pårørende, som er i risiko for at smitte deres kronisk syge barn derhjemme. For dem skal der også findes en løsning, siger hun.

Samira Nawa peger på, at det vil være oplagt, at de personer, som ikke kan gå på arbejde, kan blive hjulpet gennem sygedagpengesystemet.

Hos Dansk Folkeparti lyder det ligeledes fra beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, at også pårørende bor omfatte pårørende.

- Selvfølgelig skal vi også se på grupper, der har børn i risikogruppen, så vi også kan hjælpe dem. Det er ret og rimeligt, men vi skal blive enige om, hvorvidt det er med fuld løn eller med dagpenge, siger han.

- Nu må vi se, hvilken model pengene rækker til.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har lovet, at forhandlingerne kan starte først på ugen. Søndag aften havde partierne dog ikke endnu fået en indkaldelse.

/ritzau/