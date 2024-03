Direktøren i Frederiksberg Idræt er umiddelbart skeptisk over for forslag om kønsneutrale omklædningsrum.

Enhedslisten, De Radikale og SF i Frederiksberg Kommune foreslår, at der fremover etableres kønsneutrale omklædningsrum, når der bygges nye idrætsfaciliteter i kommunen.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Partierne vil også se på, om der kan etableres kønsneutrale omklædningsrum i allerede eksisterende idrætsfaciliteter.

Forslaget blev behandlet på et møde i kommunalbestyrelsen mandag. Nu skal det i udvalgsbehandling, før forslaget skal til afstemning i kommunalbestyrelsen.

- Vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker ikke forholder sig binært til køn. De mennesker, der ikke ser sig som hverken mand eller kvinde, skal også have et sted at klæde om, siger Anja Lundtoft fra Enhedslisten til TV 2 Kosmopol.

Søren Burchall, der er direktør i Frederiksberg Idræt, som repræsenterer over 19.000 medlemmer, siger til mediet, at nogle medlemmer ikke trives i de kønsopdelte omklædningsrum for mænd eller kvinder. Det gælder især børn, siger Burchall.

Han er dog generelt skeptisk over for forslaget.

- Det behov, vi oplever, er så småt, at det ikke står mål med de omkostninger, der vil være ved at etablere flere omklædningsrum, siger Søren Burchall.

Ifølge TV 2 Kospopol har forvaltningen i Frederiksberg Kommune endnu ikke regnet på, hvad det eventuelt koster at etablere kønsneutrale omklædningsrum.

/ritzau/