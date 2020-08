Forhandlinger om den næste fase af genåbningen fortsætter de kommende dage, siger Peter Skaarup.

Folketingets partier har onsdag forhandlet i timevis om at nå frem til en aftale for næste fase genåbningen, den såkaldte fase 4.

Men sent onsdag aften, oplyser DF's gruppeformand, Peter Skaarup, at man ikke er blevet enige om aftale. Der skal forhandles videre de kommende dage.

- Der er nogle muligheder for at lave en aftale. Men jeg kan ikke tillade mig at sige, hvad det går ud på, når vi nu skal mødes igen, siger han efter forhandlingerne.

I genåbningens fase 4 forhandler partierne blandt andet om retningslinjer for nattelivet og spillesteder.

Ifølge Venstres Inger Støjberg er det "temmelig udramatisk", at forhandlingerne er blevet afbrudt.

- Det er sundt, at vi nu går hjem og tænker os om. Det handler også om, hvordan erhvervslivet og kulturlivet skal kompenseres, siger Inger Støjberg.

