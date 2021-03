Både en lempelse af restriktioner efter påske og en mere langsigtet plan er på programmet, når Folketingets partiledere skal mødes til forhandlinger om en genåbning af Danmark.

Forhandlingerne begynder mandag klokken 12, og partierne er indkaldt uden bagkant.

Her vil især blå blok presse på for at åbne skolerne yderligere for børn og unge og give liberale erhverv som frisører mulighed for at tage imod kunder igen.

Partierne mødes på dagen, hvor endnu en lille del af samfundet får lov til at slå dørene op igen.

I forrige uge blev partierne nemlig enige om at hæve forsamlingsloftet fra fem til ti personer udendørs fra mandag.

Også afgangselever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser i det meste af Region Hovedstaden kommer tilbage i skole efter samme model som resten af landet, nemlig i skole på halv tid.

I grundskolen er der en anbefaling om, at elever og personale skal testes løbende. På de øvrige skoler er det er krav.

En stor del af det danske samfund er dog fortsat underlagt restriktioner.

Fra mandag hæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer. Samtidig mødes partilederne for at diskutere en langsigtet genåbning af Danmark. (Arkivfoto) Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Fra mandag hæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer. Samtidig mødes partilederne for at diskutere en langsigtet genåbning af Danmark. (Arkivfoto) Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Det gælder for eksempel restauranter, caféer og barer samt fitnesscentre og svømmehaller. Også de såkaldte liberale erhverv, som blandt andet tæller frisører og massører, skal holde lukket.

Det indendørs forsamlingsloft er på fem personer. I private hjem gælder en anbefaling om, at maksimalt fem personer er samlet.

Der er blevet bedt om yderligere beregninger til mandag, der skal vise, hvad forskellige scenarier vil betyde for smittetrykket.

Torsdag fik partilederne beregninger, som viste, at en fuld genåbning for 5. 8. klasse og afgangsklasser vil føre til den højeste stigning i smitte af alle beregnede scenarier. Derfor ventes en åbning for dem at være mindre.

Ifølge Statens Serum Institut er smittevurderingen for en genåbning af barer, restauranter og caféer "middel". Det vil være med krav om mundbind og begrænset åbningstid, som samfundet oplevede sidste år.

En genåbning af indendørs kulturinstitutioner som museer og biblioteker har en "lav til middel" smittevurdering. I øjeblikket er de lukket.

Indendørs idræt for over 50 personer er "middel til høj".

De ting står dog længere nede i rækkefølgen for genåbning, mens mere skoletid for børn og unge står foran i køen.

Statsministeren har tidligere sat som mål, at planen er forhandlet færdig tirsdag.

Der er også lagt op til, at partierne skal diskutere en plan for efteråret for på den måde at undgå en ny nedlukning, når temperaturerne igen falder.

