For adskillige af Folketingets partier er en fuld genåbning af skolerne topprioritet i den kommende tid. Men det viser sig nu, at Statens Serum Institut aldrig har foretaget en decideret beregning på, hvad en fuld genåbning af grundskolen vil betyde for smittetrykket.

»Det overrasker mig, det må jeg sige. Vi har bedt om de beregninger adskillige gange,« siger Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, og fortsætter:

»Vores børn sidder derhjemme foran skærmen og har stort behov for at komme tilbage til kammeraterne. Det er ikke i orden, at de beregninger ikke er lavet. Det kommer vi til at spørge ind til,« siger Ellen Trane Nørby.

I forrige uge forhandlede Folketingets partier en genåbningsaftale på plads. Forhandlingerne fandt sted på baggrund af fire genåbningsscenarier, hvor ingen af dem indeholdt en fuld genåbning af grundskolen.

Ved forhandlingsbordet fik politikerne at vide, at en fuld genåbning af grundskolen ville øge smittetrykket så meget, at det ikke ville være forsvarligt. Slet ikke hvis andre ting også skulle åbne.

Nu bekræfter Statens Serum Institut over for B.T., at beregninger for en genåbning af grundskolen aldrig har fundet sted. Der er foretaget isolerede beregninger for 5.-8. klasserne, men uden 9.-10. klasserne og omvendt.

I grunden er der foretaget beregninger for en fuld genåbning af grundskolen, men beregningen omfatter også åbninger for ungdoms- og voksenuddannelser. Camilla Holten Møller, der leder Statens Serum Instituts beregnergruppe, bekræfter over for B.T., at de beregninger ikke kan anvendes til at sige noget om smittetrykket ved en genåbning af grundskolen.

»Det er en stor fejl, at de isolerede beregninger ikke er foretaget,« siger Per Larsen, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, og fortsætter:

»Det er jo regeringen, som beder om, hvilke beregninger der skal foretages. Jeg kan kun konkludere, at regeringen ikke har haft et ønske om at foretage denne her beregning,« siger han.

B.T. har tidligere fortalt, at skoleområdet ikke fyldte ret meget i forhandlingerne, som fandt sted 15. april. Til stede ved forhandlingerne var Tyra Grove Krause, afdelingschef i Statens Serum Institut, der redegjorde for, at netop en genåbning af skolerne ville forhindre en genåbning af mange andre ting.

Herunder indendørs- og udendørs servering, lempelse af forsamlingsforbud og yderligere åbning af forskellige erhverv.

Hurtigt blev kompromiset, at børnene kunne få mulighed for udendørs undervisning halvdelen af tiden. Resten af undervisningen ville foregå på normale vilkår.

B.T. kunne dog tirsdag afsløre, at skolerne i vidt omfang – sandsynligvis over halvdelen – dropper den udendørs undervisning og i stedet lader skolebørnene i 5.-8. klasse fortsætte med fjernundervisning.

Det sker af flere årsager. For det første skal skolerne i vidt omfang stadig leve op til restriktioner om to meters afstand mellem børn, som ikke går i samme klasse. Derfor kan børnene fysisk set ikke klemmes ind i mange skolegårde og undervises udendørs.

Derudover mener mange skoler, at udendørs undervisning en hel uge i træk ikke er gangbart, hvis man forventer, at børnene skal lære noget.

Flere partier var overraskede over, at børnene i vidt omfang alligevel ikke kom i skole. Derfor skaber det også kritik, når det nu viser sig, at en beregning for en fuld skoleåbning ikke har fundet sted.

»Det undrede os, at der ikke var scenarier for fuld genåbning i forbindelse med forhandlingerne. Vi i Radikale Venstre så gerne en fuld genåbning af grundskolen, så alle børnene kunne blive undervist igen på normale vilkår,« siger Stinus Lindgren, sundhedsordfører for Radikale Venstre.

Radikale Venstre, Konservative og Venstre ønsker alle en fuld genåbning af skolerne omgående. Partierne mener, at når og hvis elever eller lærere på en skole bliver smittet, så bør tiltag med hjemsendelse, test og isolation foretages på de enkelte skoler.

»Vi er der, hvor vi vil have børnene tilbage i skole. Jeg kan ikke se, at der er en god forklaring på, at de ikke kan komme det,« siger Per Larsen hos Det Konservative Folkeparti.

SF mener ikke, at der er behov for beregninger for en fuld genåbning af grundskolen.

»Det giver ikke mening at lave isolerede beregninger på enkelte områder, fordi det under alle omstændigheder skal ses i sammenhæng med, hvad man ellers åbner,« siger SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

»Vi kunne have prioriteret mere uddannelse sidst, men andre prioriterede som bekendt værtshuse og Superliga,« siger hun.

B.T. arbejder på en kommentar fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.