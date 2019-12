LA forlod klimaforhandlinger efter strid om beskæftigelse. Men klimaloven koster ikke danske job, lyder det.

Flere af partierne bag klimaloven garanterer, at den ikke vil gå ud over vækst og beskæftigelse i Danmark.

Det gælder blandt andet Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Konservative.

- Vi fik indskærpet, at det her skal ske på en måde, så det ikke går ud over dansk konkurrenceevne, og som ikke koster danske job, siger Mette Abildgaard, klimaordfører for De Konservative.

Aftalen om den første danske klimalov nogensinde faldt på plads fredag aften.

Lovens hovedmål er at sikre, at udledningen af klimaskadelige drivhusgasser falder med 70 procent frem mod 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Liberal Alliance forlod forhandlingerne tidligere fredag aften, fordi et princip om beskæftigelse ifølge partiet ikke er en del af klimaloven.

Men Dansk Folkepartis klimaordfører, Morten Messerschmidt, mener, at det er en "fin og afbalanceret" aftale.

- Vi har lagt nogle klare pejlemærker i forhold til vækst og arbejdspladser. Vi har bidt os fast i bordkanten og fået tosserierne og hysteriet væk fra aftalen, så vi har en pragmatisk aftale.

- Så det bliver ikke noget med at afvikle og skubbe arbejdspladser ud af Danmark. Loven understøtter væksten, siger han.

Klimaordfører Thomas Danielsen (V) understreger ligeledes, at klimaloven ikke rammer den danske konkurrenceevne.

- Vi glæder os over, at vi har landet en aftale, der tager hensyn til dansk konkurrencekraft og sikrer, at den fremadrettede danske grønne omstilling sker på en hensigtsmæssig måde, siger Thomas Danielsen.

Ifølge klimaminister Dan Jørgensen (S) er der nogle principper i klimaloven, som sikrer, at den ikke fører til social ubalance.

- Vi vil gerne have, at den fører til, at vi udvikler og styrker dansk erhvervsliv og ikke afvikler dansk erhvervsliv, siger han.

Hos erhvervslivet bliver der taget godt imod den nye lov.

- Klimaloven er det reelle startskud på den indsats, vi nu skal i gang med. Virksomhederne er klar. Ved at gå forrest og vise klimalederskab, kan vi inspirere resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, i en kommentar.

- Vi skal vise resten af verden, at det faktisk er muligt at skabe et godt klima og samtidig skabe et rigere samfund, hvor vi ikke går på kompromis med hverken job eller velfærd.

Klimaloven skal efter planen følges op af klimahandlingsplaner i foråret.

