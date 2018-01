S-gruppeformand Henrik Sass Larsen har besluttet, at han kun vil stille op til interviews én gang i kvartalet.

København. Mens de fleste politiske gruppeformænd jævnligt stiller op til interviews, giver Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, kun få interviews til pressen.

Sass Larsen har besluttet, at han ikke vil stille op til interviews mere end én gang i kvartalet, da han oplever, at det er svært at komme ud med sine budskaber i etablerede medier. I hans optik giver de ikke plads til nuancer.

Men den tilgang er noget pjat og direkte uforenelig med det ansvar, som Sass Larsen har som gruppeformand, lyder kritikken fra flere partier ifølge Politiken.

- Vi skal ikke stille op til hvad som helst eller være til rådighed på alle tider af døgnet, men vi har en klar forpligtelse til at forklare os over for offentligheden og stå på mål for det, vi beslutter, siger SFs gruppeformand, Jacob Mark, til avisen.

Samme toner lyder fra DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

- Jeg mener grundlæggende, at når medierne kontakter én, stiller man op, medmindre man er i møde eller har andet privat, siger gruppeformanden.

Mette Abildgaard, Konservatives gruppeformand, lægger vægt på det ansvar, Henrik Sass Larsen er blevet tildelt i sit parti.

- Jeg mener ikke, at det er foreneligt med rollen som gruppeformand, hvis man i længere perioder boykotter den fri presse og ikke ønsker at udtale sig.

- I sidste ende er det også et demokratisk problem, siger den konservative politiker.

Gruppeformændene i SF, K, LA og DF er alle enige i, at det er svært at komme igennem med sine budskaber i medierne.

Pressen giver i for mange tilfælde ikke plads til nødvendige nuancer. Men det retfærdiggør ikke en boykot af medierne, lyder det.

- At lukke om sig og sit parti, det kan et demokrati jo ikke leve af, siger Liberal Alliances gruppeformand, Leif Mikkelsen.

Til Politiken erklærer Henrik Sass Larsen sig uenig i kritikken.

- Man skal passe på med, hvordan man moraliserer over andre politikere. Det er mit gode råd til dem, siger gruppeformanden.

- Man har ikke ytringspligt nogen steder, understreger han.

/ritzau/