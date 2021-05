Regeringens nye plan, der skal udflytte uddannelsespladser til provinsen, er en gave for primært socialdemokratiske borgmestre.

Det mener flere partier, der påpeger, at 13 af de 19 navngivne kommuner, der ifølge regeringen skal have en ny uddannelsesinstitution, har en socialdemokrat i borgmesterkontoret.

Og det er ikke uden betydning lige netop i 2021 – alle landets borgmestre står nemlig over for et kommunalvalg om mindre end et halvt år.

»Vi vil rigtig gerne vide, hvad logikken bag den her fordeling er. Det er da pudsigt, at så mange af udflytningerne koncentrerer sig i socialdemokratiske kommuner,« siger De Konservatives uddannelsesordfører, Britt Bager, der vil have uddannelses- og forskningsministeren til at give et klart svar.

Hun suppleres på Twitter af folketingsmedlem og tidligere minister Rasmus Jarlov.

'Jeg håber ikke, regeringen igen slipper afsted med så ublu varetagelse af Socialdemokratiets interesser,' skriver han i en opdatering.

Britt Bager understreger dog, at de generelt er tilhængere af at flytte uddannelsespladser fra de store byer til provinsen.

»Det er en stor gave for de borgmestre, der kan fremvise resultater og udvikling på grund af en god forbindelse til regeringen. Jeg kender ikke processen, der er gået forud, men det lyder skævt,« siger DFs uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl. Foto: Emil Helms Vis mere »Det er en stor gave for de borgmestre, der kan fremvise resultater og udvikling på grund af en god forbindelse til regeringen. Jeg kender ikke processen, der er gået forud, men det lyder skævt,« siger DFs uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl. Foto: Emil Helms

Også hos Dansk Folkeparti undrer man sig over fordelingen.

»Det er jo en bemærkelsesværdig overvægt af socialdemokrater, og det er svært at tænke andet, end at vi er i et valgår og står foran en heftig kommunalvalgkamp,« siger partiets uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

»Det er en stor gave for de borgmestre, der kan fremvise resultater og udvikling på grund af en god forbindelse til regeringen. Jeg kender ikke processen, der er gået forud, men det lyder skævt,« afslutter han.

Men processen er foregået helt efter bogen, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen, der helt fuldstændig afviser, at partipolitiske forhold har spillet en rolle i fordelingen.

»Jeg kan slet ikke genkende det billede, der tegnes her,« siger ministeren, der har svært ved at skjule sin overraskelse over oppositionspartiernes kritik.

Regeringens plan * Mindst ti nye udbud af velfærdsuddannelser uden for de største byer skal etableres, og samlet set skal der etableres 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025. * Der skal flyttes omkring 1.300 uddannelsespladser fra velfærdsuddannelserne væk fra København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og der skal samtidig etableres op mod 1.000 nye pladser. * Regeringen vil reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er enkelte undtagelser. * Til gengæld skal der etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer. Kilder: Ritzau

»Vi har gennemført en grundig proces, hvor vi har været i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne, og hvor vi tager udgangspunkt i regionale arbejdsmarkedsbehov. Der er altså et større billede her, som de fuldstændig misser,« tilføjer hun.

Den socialdemokratiske minister påpeger også det faktum, at en afgørende del af regeringens plan er en reduktion i optaget på universiteterne i landets fire største byer.

»Og det er altså byer, der også ledes af socialdemokrater. Så den ubalance, man taler om, kan jeg slet ikke se. Det er en samlet og gennemtænkt løsning, vi præsenterer, så man bør lige tøve med at svinge sig alt for højt op i partitræet med så stor hast,« siger Ane Halsboe Jørgensen.

Med til historien hører da også, at de resterende kommuner, der står til at vinde uddannelsespladser, hvis regeringen får held til at gennemføre planen, styres af borgmestre fra Venstre.

Ifølge B.T.s oplysninger har regeringen allerede indkaldt de første partier til indledende forhandlingsmøder om planerne fredag.