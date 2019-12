Både SF, Enhedslisten og DF ønsker lov om, at pårørende altid skal underrettes om familiemedlemmers død.

Ingen myndighed har i dag det endelige ansvar for at finde pårørende og underrette dem, når en person afgår ved døden.

Derfor kræver SF en lovændring på området, så pårørende får ret til at få besked, når deres nærmeste går bort.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Hvis ikke justitsministeren selv stiller et beslutningsforslag, så gør vi det med sikkerhed, siger Kirsten Normann Andersen fra SF.

Hun er formand for Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.

Søndag fortalte TV2 Østjylland om Jes Andersen, hvis brødre først fik besked om hans død efter to måneder, da han for længst var begravet.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti støtter SF's initiativ om, at pårørende altid skal underrettes, hvis et familiemedlem går bort.

- Det er det fornuftige at gøre. For det er jo en fuldstændig forfærdelig situation at måtte læse i en dødsannonce eller lignende, at ens pårørende er død, siger retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund til TV2 Østjylland.

Retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup mener, at justitsministeren skal "komme i omdrejninger".

- Vi kan kun bakke op om et beslutningsforslag, siger han til TV2 Østjylland.

Ingen af de øvrige folketingspartier er afvisende over for at lovgive på området og dermed give pårørende krav på at få besked ved dødsfald.

/ritzau/