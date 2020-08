EL og DF vil have afklaret, hvad regeringstoppen vidste, da Thomas Ahrenkiel blev udpeget som ambassadør.

Den nu hjemsendte departementschef i Forsvarsministeriet og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Ahrenkiel, blev 30. juni udpeget til ambassadør i Berlin.

Nu vil Dansk Folkeparti og Enhedslisten have undersøgt, hvad regeringenstoppen vidste, da Ahrenkiel blev udnævnt.

Det skriver DR Nyheder.

I november sidste år gjorde Forsvarsministeriet opmærksom på, at man undersøgte forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det er det, som får retsordføreren i DF, Peter Skaarup, til at undre sig.

En stilling som ambassadør i Berlin, vil regeringens ansættelsesudvalg typisk tage stilling til. I udvalget sidder statsministeren og finansministeren.

- Derfor vil vi gerne vide - hvad er statsministerens kendskab, og hvad er i det hele taget regeringens rolle i den her sag?, siger Peter Skaarup til DR Nyheder.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, har bedt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) om en redegørelse om ansættelsesforløbet.

- Hvis man har vidst, at han var involveret, så er det jo problematisk, at man alligevel er gået videre med ansættelsen, og hvis man ikke har vidst det, kan man jo spørge sig selv, hvorfor man ikke har det, siger Eva Flyvholm til DR Nyheder.

I alt er tre chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste blev sendt hjem som følge af den kritik, som TET har rejst mod FE.

Ud over Thomas Ahrenkiel er også den nuværende FE-chef Lars Findsen og to andre ledende medarbejdere fritaget for tjeneste.

Kritikken går på, at FE både har skjult "afgørende oplysninger" for TET og ligefrem løjet om den måde, hvorpå den hemmelige tjeneste har indhentet og videregivet oplysninger

Efter planen skulle Ahrenkiel ellers tiltrådt som Danmarks nye ambassadør i Tyskland 1. september. Men det skal han altså ikke alligevel, oplyste Udenrigsministeriet mandag aften.

/ritzau/