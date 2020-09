Det er »dybt bekymrende« og »meget mystisk«, at en stor mængde vigtige mails, som bl.a. handler om håndteringen af corona, ved en fejl er blevet slettet, lyder det fra både Venstre og Dansk Folkeparti.

De kræver nu, at Mette Frederiksen (S) kommer på banen og forsikrer, at de mange vigtige mails, som er blevet slettet fra Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut, ikke gør det sværere at se regeringens corona-håndtering efter i sømmene.

»Det her virker meget underligt, og det er dybt bekymrende, at vigtige mails er blevet slettet, så det bliver vanskeligt at kontrollere magthaverne,« skriver Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, til B.T.

»Nu må regeringen se at komme på banen og forklare, hvordan det her kan ske, og hvad den har tænkt sig at gøre for at sikre, at vigtig og afgørende viden om corona ikke går tabt,« fortsætter han.

Karsten Lauritzen (V) under samråd med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København, onsdag den 23. september 2020. Samrådsspørgsmålene er stillet af Enhedslisten. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Karsten Lauritzen (V) under samråd med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København, onsdag den 23. september 2020. Samrådsspørgsmålene er stillet af Enhedslisten. Foto: Mads Claus Rasmussen

Onsdag eftermiddag kom det frem, at Sundhedsdatastyrelsen ved en fejl har slettet alle sendte mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har haft i deres mappe med sendte mails, og som er sendt før slutningen af juli 2020.

Det er mails, som potentielt indeholder afgørende oplysninger for Danmarks håndtering af coronaepidemien.

»Danmark har aldrig før haft en regering med så megen egenrådig magt. Og det skal selvfølgelig kunne kontrolleres. Derfor må Statsministeren garantere, at alle data er intakt, eller at det kan genskabes. Vi kan ikke leve med nogen tvivl her,« skriver Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, til B.T.

Ifølge en pressemeddelelse har Seruminstituttets medarbejdere været under et ekstraordinært stort arbejdspres, hvor det ikke har været muligt løbende at journalisere alt materiale og lave backup på alt.

Morten Messerschmidt fotograferet på Bakkens Hvile. Foto: Mathias Svold Vis mere Morten Messerschmidt fotograferet på Bakkens Hvile. Foto: Mathias Svold

Vibeke van der Sprong, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, hvor fejlen er sket, kalder det »dybt beklagelige og utilsigtede fejl«.

»Vi vurderer, at vi vil kunne finde de fleste mails igen og har samtidig fokus på, hvordan vi forhindrer, at noget lignende sker igen,« siger hun.

Men det er regeringens ansvar, at de slettede mails ikke gør det endnu sværere at få indblik i, hvad der er sket i regeringens inderste kreds under coronanedlukningen, fastholder Venstre og Dansk Folkeparti.

»Det har ofte været meget svært for offentligheden at få information omkring beslutningsgrundlaget, og nu bliver det så gjort endnu sværere og endnu mere ugennemsigtigt,« siger Karsten Lauritzen.

Ifølge Seruminstituttet med Kåre Mølbak i spidsen påvirker fejlen dog ikke levering af materiale til det ekspertudvalg, som er nedsat til granske regeringens håndtering af coronanedlukningen.

Fordi det er 'sendte mails', som er blevet slettet, ligger de i en indbakke hos modtagerne, lyder forklaringen.

Det er til gengæld uvist, om bommerten gør opgaven vanskeligere og mere tidskrævende for ekspertudvalget.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at ministeriet vil iværksætte en ekstern undersøgelse af sagens forløb.