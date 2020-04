Mandagens forhandlinger i Folketinget om en kommende genåbning forventes ikke at byde på sværdslag.

Når partilederne mandag mødes for at forhandle om den næste fase af åbningen af Danmark, er der i højere grad tale om, at de skal blive klogere på økonomien.

Derfor forventes det heller ikke, at mødet vil byde på politisk armlægning eller større beslutninger.

- Det er ikke det økonomiske, der skal styre genåbningen alene, men det er det, vi får en gennemgang af i dag. Hvad konsekvenserne er for samfundsøkonomien, siger formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund.

I Norge har en ekspertgruppe udarbejdet en rapport over, hvordan politiske tiltag ventes at påvirke samfundsøkonomien.

Noget lignende er ikke gjort i Danmark, men mandag vil politikerne have selskab af blandt andre overvismand Carl-Johan Dalgaard, direktør for Nationalbanken Lars Rohde og tidligere vismand Torben M. Andersen.

De skal gøre politikerne klogere til, når de reelle forhandlinger om, hvad - hvis noget - der skal åbnes den 11. maj.

- Jeg håber, at vi får så mange oplysninger på mødet i dag, at vi kan have en fælles forståelse for, at samfundsøkonomi ikke kun er et spørgsmål om, hvor mange cafébesøg, der bliver gennemført, siger politisk leder for Enhedslisten Pernille Skipper.

Der er dog allerede en stribe politiske ønsker, der er kommet på banen.

Blandt andet har Dansk Folkeparti og SF nævnt en geografisk differentieret genåbning, hvor dele af landet, der ikke er så hårdt ramt, kan få lov til at have færre restriktioner end andre.

Det er en tanke, som både Enhedslisten og Nye Borgerlige er åbne for.

- Der er områder, hvor smittetrykket ikke er så stort og som er meget afhængig af turistsæsonen. Det er steder som Syd- og Sønderjylland, Nordjylland og Lolland-Falster, siger Pernille Vermund.

Et andet fokus er at få de ældste elever tilbage i folkeskolen, åbne efter- og højskoler og flere dele af idræts- og foreningslivet.

- Jeg ser sådan set gerne, at de ældste elever kommer i skole inden sommerferien, hvis det er muligt.

- Men det må virkelig afhænge af de fysiske lokaliteter. Nogle kunne komme på aftenskole, efterskole eller eftermiddagsskole. Man kunne måske sørge for at låne lokaler andre steder, siger formand for SF Pia Olsen Dyhr.

Som tidligere er der bred enighed om, at hensynet til sundhed og smittespredning skal styre den kommende åbning.

- Der er ikke noget, vi ikke vil være åbne for ikke at diskutere. Vi vil meget gerne se på både skoleelever, restauranter og caféer.

- Det er klart, at vi har også et særligt øje på nogle af de mest sårbare grupper i samfundet, som ikke kan råbe særligt højt for dem selv.

- Men det hele skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten.

/ritzau/