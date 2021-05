Natten til tirsdag, mens det meste af landet sov, blev flertal i Folketinget enige om genåbningen fra 6. maj.

Hvis to personer over 18 år skal mødes til en times badminton i en sportshal fra på torsdag, så skal de have et opdateret coronapas i hånden.

Det er realiteten efter den seneste genåbningsaftale, der kom på plads natten til tirsdag, og som gælder fra 6. maj. Her blev der eksempelvis igen åbnet for indendørs idræt for voksne.

I det hele taget spiller coronapasset en stor rolle i den yderligere genåbning.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at brugen af coronapasset i nogle tilfælde går for langt.

- Venstre gik til forhandlingerne med tre hovedkrav: At få børnene tilbage i skole, at genåbne fitnesscentrene og fjerne de regler, som ikke giver mening. Det har vi fået regeringen med på nu, så det er rigtig godt for danskerne.

- Der var stadigvæk en uenighed om brug af coronapas, som i vores øjne går for langt i nogle tilfælde. Aftalen er et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu, siger Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kalder coronapasset en nødvendighed lige nu. Men han er tilfreds med, at der er en såkaldt solnedgangsklausul, så brugen af passet udløber til august. Dog ikke på turisme- og rejseområdet.

- Jeg anerkender, at der er to supervåben i forhold til, at vi kan åbne hurtigere, end det der var lagt op til. Det er, at vi får testet så mange danskere som nu, og at vi har en model med lokale nedlukninger.

- Vi skal altid være varsomme med, hvor coronapasset skal bruges, og jeg ser også en højere bagatelgrænse i forhold til det. Men jeg anerkender, at det er coronapasset, der får så mange danskere til at blive testet hver eneste dag.

- Så lige nu er det en forudsætning for genåbningen, at mange lader sig teste og dermed har et coronapas. Men vi skal allerede nu diskutere, hvordan vi udfaser det igen, siger Thulesen Dahl.

Både Venstre og DF mener, at blå blok har fået regeringen til at rykke sig mere, end den havde lyst til i første omgang.

Regeringens støtteparti Enhedslisten er ikke begejstret for coronapasset. Men lever med det, siger coronaordfører Peder Hvelplund (EL).

- Hele tanken med et coronapas er ikke en idé, der er vokset i vores have. Vi så det gerne udfaset. Men nu er det igen blevet understreget, at der er en solnedgangsklausul, så det til august ophører til andet end udrejse. Og derfor er vi positivt indstillet over for det, siger han.

Hvelplund er fint tilfreds med den nye aftale, selv om "den går lige til grænsen", siger han.

/ritzau/