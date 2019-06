Kommende statsminister Mette Frederiksen kan godt glemme at få gennemført sine planer om tidlig tilbagetrækning.

»Jeg kan ikke se for mig, at de planer bliver realiseret i den kommende valgperiode,« siger den radikale leder, Morten Østergaard.

»Vi kan måske medvirke til noget, men det bliver ikke noget, der kan gælde før efter næste valg,« siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

De Radikale lavede før valget en aftale med DF og VLAK-regeringen om en seniorpensions-ordning, og den bliver nu gennemført.

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra De Radikale efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019.

Men Mette Frederiksen gik til valg på, at nedslidte, der har været mange år på arbejdsmarkedet, skal have en rettighed til at forlade arbejdsmarkedet tidligere. Seniorpensionsordningen er ikke en rettighed, men et tilbud, man skal visiteres til, altså godkendes af myndighederne.

»Alle har ret til en værdig tilbagetrækning fra arbejdslivet,« sagde Mette Frederiksen i januar, da hun præsenterede udspillet 'De mest nedslidte fortjener også en værdig pension' på Plejecentret Sølund på Nørrebro i København.

Det udspil fik Socialdemokratiet stor succes med, og det kan have medvirket til at vinde valget for rød blok. Men det lykkedes ikke Mette Frederiksen at skaffe flertal for de planer under forhandlingerne, der natten til onsdag ledte til en aftale, der gør hende til statsminister.

Mette Frederiksen siger, at det bliver en 'hovedopgave' for S-regeringen at kæmpe for hendes pensionsforslag, som skal give ret til tidligere pension.

»Jeg vil personligt hver dag kæmpe for at skaffe flertal for en ret til tidlig tilbagetrækning,« siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019.

Men De Radikale kan altså ikke se for sig, at det bliver muligt. Og når DF heller ikke vil hjælpe, ser det allerede nu håbløst ud at gennemføre ordningen – i hvert fald indtil næste valg.

»Problemet er, at Mette Frederiksen i et halvt år har nægtet at lægge nogen model på bordet for, hvad hun vil. Ingen aner i dag, hvem der skal have rettigheden. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg skal lægge mandater til,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»I et halvt år har vi med stigende intensitet bedt hende lægge noget på bordet om, hvem der skal have den rettighed, og hvem der ikke skal. Vi vil gerne arbejde med dem om det her. Men hvis vi skal gennemføre en aftale om differentieret pension, er hun nødt til at opsige forliget om folkepensionsalder fra 2005.«

»Derfor venter vi på at se, hvilken model Socialdemokratiet vil fremlægge. Og hvis vi synes, det ser fornuftigt ud, kan vi måske støtte det. Men så kan det ikke træde i kraft før efter næste valg,« siger Kristian Thulesen Dahl.