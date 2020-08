Efter mange forsinkelser og forviklinger skal Folketingets partier torsdag aften forhandle hjælp til kulturen.

Kulturlivet har i høj grad følt sig glemt af regeringen under coronakrisen, der har lagt snærende bånd på aktiviteterne. Og de fortsatte restriktioner ind i efteråret har gjort ondt værre.

Kulturminister Joy Mogensen (S) lovede tidligere, at der skulle forhandles en hjælpepakke i starten af august, men det er endnu ikke sket. Torsdag aften er partier nu indkaldt til forhandlinger i Erhvervsministeriet.

- Der er en række ting, vi kan gøre for kulturen. Der er en række nødpuljer, der må fortsætte. Og når der er restriktioner, må der også være kompensation.

- En af de modeller er en aktivitetspulje. Det vil sikre, at en lang række koncerter, teaterstykker og andet bliver gennemført, selv om de kommer til at give underskud grundet begrænsningerne, siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Venstre mener, at den pulje skal være på 400 millioner kroner, betydeligt mere end regeringens indledende forslag.

- Støtte til aktivitet vil sikre, at vi også får gang i følgeindustrierne. De er jo ikke tvangslukkede, men deres marked er lige nu, siger Torsten Schack.

Hos SF er kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk også mere end klar til at forhandle om hjælp til kulturen i efteråret. SF's fokus vil være at sikre, at der er aktivitet på landets scener og museer.

- Det er vigtigt, at vi giver kulturen gennemskuelighed og ro nu.

- Der skal være en tilpas pulje, så der er plads til at lave koncerter og forestillinger, selv om der ikke kan komme så mange tilskuere. Det er vigtigt, at vi ikke bare kompenserer, men hjælper til, at der kommer gang i kulturlivet, siger ordføreren.

SF mener, at støtten skal forlænges til mindst nytår, men gerne så længe, som der er pålagt restriktioner.

Endelig ønsker SF en pulje på 50 millioner kroner, der skal støtte kulturelle besøg for skoler og daginstitutioner.

Kulturministeriet oplyser før forhandlingerne, at der er vedtaget hjælp til kulturen for 1,9 milliarder kroner siden marts. Derudover har kulturlivet haft mulighed for at søge hjælp i de generelle hjælpepakker.

Samlet er der udbetalt omkring 1,6 milliarder kroner til kulturlivet fra hjælpepakker.

- Regeringen og partierne i Folketinget har de seneste måneder arbejdet på at igangsætte målrettede initiativer, der skal holde hånden under danske kunstnere og kulturliv.

- Og heldigvis er mange allerede blevet hjulpet, og mange får fortsat hjælp, skriver kulturminister Joy Mogensen (S) i den forbindelse.

/ritzau/