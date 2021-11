Regeringen har på forhånd lagt sig fast på coronarestriktionerne og spændt fagfolkene for en politisk vogn, lyder det fra flere partier før corona-møde.

Meget tyder på, at der er nye coronarestriktioner på trapperne. Søndag aften skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på både Facebook og Instagram, at det kunne blive nødvendigt med restriktioner for at 'bryde smittekæderne.'

Og mandag aften klokken 20 har Mette Frederiksen indkaldt til et af de vanlige coronapressemøder i Statsministeriet.

Men flere partier mener, at konklusionen er skrevet på forhånd. Samtidig mener de, at det er svært at stole på, at de anbefalinger, som den såkaldte Epidemikommission kommer med, er uafhængige af politisk pres fra regeringen.

»Regeringen har allerede har bestemt sig for det, de gerne vil have, og så må anbefalingerne følge med. Det er som om, det har været vedtaget på forhånd. Vi ved ikke, hvad der er hvad der et politisk ønske og hvad der er Sundhedsstyrelsens anbefalinger,« siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Magnus Heunicke bad fredag i sidste uge Epidemikommissionen om at vurdere, hvorvidt den mener, at covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom. Kommissionen holdt møde søndag. Mandag eftermiddag er det stadig uvist, hvad dens indstilling til regeringen er.

Men det er Magnus Heunickes egen departementschef, Svend Særkjær, der sidder for bordenden i Epidemikomissionen.

»Det er derfor, vi lægger mærke til, hvem der siger hvad i forhold til anbefalingerne. Hvis det er nogle udefra, er det klart, at vi lægger mere vægt på det end på folk fra ministerierne,« siger Liselott Blixt.

Epidemikommissionens medlemmer Departementschef Svend Særkjær (formand), Sundhedsministeriet

Afdelingschef Lene Brøndum Jensen, Sundhedsministeriet

Erhvervspolitisk direktør Anders Thusgaard, Erhvervsministeriet

Afdelingschef Annemarie Lauritsen, Finansministeriet

Departementschef Johan Kristian Legarth, Justitsministeriet

Direktør Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhet

Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Administrerende direktør Henrik Ullum, Statens Serum Institut

Rigspolitichef Thorkild Fogde, Rigspolitiet

Administrerende direktør Kristian Wendelboe, Kommunernes Landsforening

Administrerende direktør Adam Wolf, Danske regioner



KILDE: Sundhedsministeriet

Også hos Radikale Venstre kunne man godt tænke sig, at sammensætningen af Epidemikommissionen så anderledes ud.

»Vi har foreslået fra start, at Sundhedsstyrelsen sad ved bordenden i Epidemikommissionen og der var flere eksterne eksperter med,« siger partiets sundhedsordfører Stinus Lindgreen.

»Det ville betyde, at den faglige del styrkes og at man ikke mistænkte Epidemikommissionen for noget. Derfor ville det være en fordel at ændre på kommissionens sammensætning,« siger han.

Også hos Liberal Alliance kunne man godt tænke sig en anden sammensætning af det udvalg, der skal rådgive Folketinget.

»Der kunne være godt med en større grad af uafhængighed. Medlemmerne er jo alle sammen ansat under ministre i regeringen. Det ville være godt, hvis der havde været nogle fagpersoner med, som ikke er ansat af regeringen,« siger Alex Vanopslagh, der er politisk leder for Liberal Alliance.

Ifølge Vanopslag er det derfor svært at forestille sig, at der ville kunne opstå større uenigheder mellem regeringen og Epidemikommissionen.

»Derfor er det Folketinget, der nu skal vise, at man ikke vil lade regeringen køre rundt i manegen med Folketinget og befolkningen ligesom sidst,« siger han.