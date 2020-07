SF og Radikale Venstre kritiserer, at kulturlivet endnu ikke har fået klarhed om økonomisk hjælp.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil i de første uger af august indkalde til forhandlinger om økonomisk hjælp til kulturlivet.

Det bekræfter hun torsdag i et svar til Folketinget.

Står det til SF og De Radikale skal de forhandlinger munde ud i, at kulturlivet fortsat kompenseres, så længe der er restriktioner relateret til inddæmning af smitte med coronavirus.

- Vi må være den forsikring, de (kulturlivet, red.) kan håbe på, hvis smitteudviklingen nødvendiggør, at restriktionerne fortsætter, siger Radikale Venstres kulturordfører, Zenia Stampe.

Det samme mener SF's kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

- De står med en hel efterårssæson med leverandører og underleverandører, og de er maks pressede. Jo mere ting står stille, jo mere dør tingene ud, siger hun.

Nogle af dem, der lider, er spillestederne. Begge kulturordførere mener, at regeringen må finde plads til, at der fortsat er en grad af kompensation for spillestedernes tabte omsætning.

- Hvis du har et spillested, hvor der er plads til 500 mennesker - det indtægtstab, de har i forhold til de 500 på en udsolgt aften, vil man dække op til en vis ramme, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Mange kulturinstitutioner har, siden den gradvise genåbning blev indledt, været begrænset af forsamlingsforbud og krav til, hvor mange gæster der skal være per kvadratmeter.

Undervejs har brancheorganisationer ad flere omgange advaret om, at der er risiko for, at eksempelvis spillesteder går konkurs, hvis de skal genåbne med de nuværende retningslinjer.

I øjeblikket er der med forsamlingsforbuddet en begrænsning på at forsamles mere end 100 personer. Det bliver hævet til 200 personer per 8. august.

Zenia Stampe siger, at kulturinstitutioner er blevet bedt om at planlægge efterårssæsonen, som om der ikke var corona. Af den grund bør der være garanti for kompensation, siger hun.

- Selv om vi ikke kender regeringens konkrete udspil til en kompensationsmodel, må det betyde, at hvis man som spillested har planlagt sin efterårssæson, som om den var helt normal, kan man også regne med at blive kompenseret for den tabte omsætning som vil følge af eventuelle fortsatte restriktioner, siger kulturordføreren.

I forbindelse med at genåbningens fase 4 skal genforhandles til august, skal sundhedsmyndighederne revurdere de gældende retningslinjer.

Kulturministeriet har i et udkast til retningslinjer for spillesteder foreslået et krav om fire kvadratmeter plads til hver gæst.

Joy Mogensen siger i svaret til Folketinget, at mange institutioner "forventeligt vil være påvirket nogen tid endnu".

/ritzau/