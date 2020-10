Sent tirsdag aften kom regeringen og et flertal af Folketingets partier i mål med en aftale om hjælp til det coronaramte erhvervs- og kulturliv.

Og selv om flere partier har presset på for, at også de sidste to ugers indefrosne feriepenge skal udbetales, så er det ikke en del af den endelige aftale.

Venstre varsler, at partiet vil fremsætte et beslutningsforslag for at for at feriepengene udbetalt.

Artiklen opdateres...