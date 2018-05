Det bliver alligevel ikke lejerne i de almene boliger, der kommer til at hænge på hele regningen, når Christiansborg går til kamp mod ghettoer og parallelsamfund.

Regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale, Dansk Folkeparti og SF er blevet enige om at lade satspuljen og ubrugte midler til beskæftigelsesområdet bidrage til finansieringen af de initiativer, der retter sig mod skoler og daginstitutioner.

Tilbage ligger en regning på ti milliarder kroner for renovering. Den kommer lejerne fortsat til at betale gennem Landsbyggefonden, som de betaler til over huslejen.

Opdateres...

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

/ritzau/