Mens antallet af coronasmittede i Danmark stiger, ytrer partier ønske om mere klarhed i plan ved øget smitte.

Flere partier efterlyser en mere klar plan fra regeringen, i tilfælde af at coronavirus for alvor begynder at sprede sig i Danmark igen.

Det skriver Berlingske fredag.

Danmark har de seneste dage oplevet en øget smitte, og Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, De Radikale og Enhedslisten mener ikke, at de nuværende beredskabsplaner er tilstrækkelige.

- Jeg vil gerne have en åben diskussion af, hvad vi kan gøre for at forhindre, at vi lukker helt ned igen. Hvis smitten stiger, hvor meget skal den så stige, før vi tager et skridt tilbage, og hvad skal det skridt være?, spørger Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for de Radikale, i Berlingske.

Ordføreren efterlyser blandt andet mere klare prioriteringer af, hvilke brancher i erhvervslivet og hvilke områder i den offentlige sektor der skal lukke ned først.

Det bør ifølge Stinus Lindgreen allerede nu diskuteres i Folketinget på baggrund af den viden, man har opbygget i løbet af foråret.

Også Enhedslistens sundhedsordfører efterlyser i avisen mere klare retningslinjer.

Han ser særligt problemer på regionalt niveau, hvor han gerne så, at det regionale beredskab blev styrket.

Den seneste tids tendens til stigende coronasmitte i Danmark fortsatte torsdag, da der blev registreret 91 nye tilfælde.

Det er det højeste antal smittede, der er registreret på én dag siden starten af maj, når man ser bort fra Statens Serum Instituts opgørelser om mandagen, der også tæller weekenden og dermed flere dage.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) siger i et skriftligt svar til avisen, at der allerede er klare arbejdsgange i forhold til enkeltudbrud.

Han melder, at der arbejdes på et såkaldt nationalt varslingssystem.

- Her vil myndighederne på baggrund af objektive tal for smittespredningen udforme en risikovurdering med konkrete tiltag, der kan sættes i gang, når smitten for eksempel stiger i en kommune eller region. En nedlukning vil altid basere sig på en konkret vurdering, skriver han ifølge Berlingske.

Mens der er blevet registreret flere smittede torsdag, er antallet af indlagte på landets sygehuse faldet med tre til 18.

/ritzau/