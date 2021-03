De Radikale mener, at PET's trusselvurdering kalder på reel forberedelse af evakuering af børn i Syrien.

Politiets Efterretningstjeneste seneste terrortrusselsvurdering vurderer, at der er en risiko for, at de børn med dansk tilknytning, der sidder i syriske fangelejre, bliver radikaliseret med alderen. Men at de for nuværende ikke udgør en terrorrisiko.

Børnene har været fokus for et større politisk slagsmål de seneste uger, hvor specielt regeringens støttepartier har presset på for at få hentet børnene hjem til Danmark.

- Desværre bekræfter denne trusselsvurdering, at det står rigtigt slemt til i lejrene. Og at det meget hurtigt bliver værre, siger De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, og fortsætter:

- Over de seneste måneder er børnenes vilkår blev markant dårligere, især fordi Islamisk Stat er begyndt at udøve mere kontrol i lejrene og udøve både social kontrol og vold over for børnene. Det understreger, at det haster med at få børnene hjem.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, siger, at rapporten understreger, "det bedste er, at børnene kommer hjem".

Tirsdag indgik regeringen, SF, De Radikale, Venstre, De Konservative og LA en aftale om at nedsætte en arbejdsgruppe, der inden 15. maj skal se på mulige måder at få børnene hjem til Danmark uden deres forældre.

Enhedslisten har skarpt kritiseret aftalen for at være en syltekrukke. Men det afviser Martin Lidegaard:

- Vi lægger afgørende vægt på, at de seks uger, hvor regeringen undersøger, om hvordan børnene kan komme hjem uden mødrene, bliver brugt på at forberede en evakuering af børnene. Det er også det, vi har aftale.

I den politiske diskussion har der været omtalt 19 børn med dansk tilknytning. Men i PET's rapport står der, at i det nordøstlige Syrien opholder sig mindst 25 børn af personer udrejst fra Danmark.

PET skriver om forskellen, at "PET løbende modtager nye oplysninger", der kan påvirke estimaterne. Samt at det er vanskeligt at indsamle oplysninger i et konfliktområde. Det kan "samlet set" have indflydelse på, hvordan tallet bliver estimeret.

Politiken har tidligere beskrevet, at seks ud af de 25 børns forældre ikke har dansk statsborgerskab. Udenrigsministeriet oplyser, at de 19 er udtryk for, hvem de har kontakt til.

I forhold til, hvor mange børn, der skal hentes hjem, siger De Radikales Martin Lidegaard:

- Vi har fokus først og fremmest på dem, der er børn af danske statsborgere. Og som vi derfor ved, kommer hjem med deres forældre før eller siden. Dem bør vi tage hjem med det samme.

SF's Karina Lorentzen siger om de to tal:

- Det afgørende for SF er, at vi får børnene hjem. Og det skal selvfølgelig være de børn, der er danske. Jeg tør ikke lægge hovedet på blokken om, om det er 19 eller 25.

- Det vigtige for mig er, at vi har fået sat gang i en proces, hvor vi undersøger, hvordan vi kan få børnene hjem.

/ritzau/