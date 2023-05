Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) bliver nu fra flere sider beskyldt for at vildlede Folketinget.

Det sker, efter regeringen onsdag afviste et forslag, der skulle gøre det obligatorisk at undervise i Muhammed-krisen.

“Vurderingen er, at det her forslag ikke vil fjerne risikoen for den enkelte lærer,” sagde Mattias Tesfaye i folketingssalen.

Til Jyllands-Posten har hans partikollega, Frederik Vad, sagt det samme:

»Sikkerhedsvurderingen er, at det ikke vil gøre nogen positiv forskel for lærerne. Derfor vil vi starte et andet sted.«

Argumentet har ellers netop været, at det bliver mere sikkert at undervise i Muhammed-krisen, hvis man gør det obligatorisk og dermed lægger ansvaret over på staten.

Men 'en vurdering' får altså regeringen til at feje forslaget af bordet.

Siden har både Jyllands-Posten og Danmarksdemokraterne uden held forsøgt at få lov at se den vurdering.

»Jeg må hellere lade min kollega i Justitsministeriet (Peter Hummelgaard, red.) svare på mulighederne for, hvorvidt Folketinget kan få indsigt i de her vurderinger eller ej,« sagde Mattias Tesfaye til Peter Skaarup (DD) i folketingssalen.

B.T. kan nu fortælle, at PET - der ellers typisk laver sikkerhedsvurderinger - ikke har vurderet sikkerhedsbetydningen af det konkrete forslag.

Det oplyser Justitsministeriet i et skriftligt svar til B.T.

For det kan ikke lade sig gøre, mener efterretningstjenesten:

Svar fra justitsministeriet Her er hele svaret fra Justitsministeriet, som er sendt til B.T. 12-05-2023.: Den nuværende regering er – ligesom tidligere regeringer – ud fra et hensyn til regeringens interne beslutningsproces i udgangspunktet meget tilbageholdende med at redegøre for regeringsinterne overvejelser og drøftelser.



Justitsministeriet kan dog oplyse i den konkrete sag, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) som sikkerhedstjeneste løbende bistår regeringen i forhold til spørgsmål af sikkerhedsmæssig karakter. Det har også været tilfældet i forhold til beslutningsforslag nr. B 18 om undervisning i Muhammedkrisen. Der foreligger imidlertid ikke en offentlig tilgængelig konkret vurdering fra PET i forhold til beslutningsforslaget.



PET har over for regeringen i forhold til beslutningsforslaget bl.a. peget på, at undervisning i Muhammedkrisen kan medføre negative reaktioner, herunder fra aktører i udlandet, som kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser, uanset om undervisningen er obligatorisk. PET har i den forbindelse henvist til, at hændelser i bl.a. Sverige og Danmark i vinteren og foråret 2023 understreger, at sager om opfattede krænkelser af islam kan medføre betydelig usikkerhed i trusselsbilledet, hvor potentielle trusler kan manifestere sig med kort varsel.



I forhold til visning af tegningerne har PET vurderet, at det kan få betydelige sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark og danske interesser i udlandet samt for den enkelte underviser, hvis der indgår visning af konkrete tegninger i undervisningen, uanset om visning af tegninger er obligatorisk eller ej. De betydelige sikkerhedsmæssige konsekvenser gælder også, hvis undervisningen tager udgangspunkt i statsligt udarbejdet undervisningsmateriale, hvor der indgår tegninger. De sikkerhedsmæssige konsekvenser vil dog afhænge af den konkrete eksponering og reaktionen på undervisningen i Muhammedkrisen og den eventuelle visning af tegninger. PET’s vurdering skal ses i lyset af, at Danmark siden ”Tegningesagen” har haft ry for at krænke islam, og at terrortruslen mod Danmark er alvorlig.



PET har peget på, at det ifølge PET ikke er muligt at vurdere den selvstændige sikkerhedsmæssige betydning af, at det måtte blive obligatorisk at undervise i Muhammedkrisen (uden visning af tegninger). Det er ifølge PET heller ikke muligt at vurdere, hvilken sikkerhedsmæssig betydning statsligt undervisningsmateriale i sig selv har, herunder om det har sikkerhedsmæssig betydning, om materialet er udarbejdet af staten, eller om det består af links på en statslig hjemmeside. På det foreliggende grundlag kan PET således ikke vurdere, i hvilket omfang obligatorisk undervisning vil kunne have sikkerhedsmæssig betydning sammenlignet med ikke-obligatorisk undervisning.



Herudover bemærker Justitsministeriet, at der i PET’s "Vurdering af terrortruslen mod Danmark" fra marts 2023 kan læses mere om betydningen af opfattede krænkelser af islam for terrortruslen.



I forhold til den udenrigspolitiske vurdering af beslutningsforslag nr. B 18 henvises til Udenrigsministeriet.

»PET har peget på, at det ifølge PET ikke er muligt at vurdere den selvstændige sikkerhedsmæssige betydning af, at det måtte blive obligatorisk at undervise i Muhammedkrisen (uden visning af tegninger),« lyder det i en mail fra Justitsministeriet til B.T.

I forhold til forslaget har PET dog over for regeringen »peget på, at undervisning i Muhammedkrisen kan medføre negative reaktioner, herunder fra aktører i udlandet,« lyder det fra Justitsministeriet.

Men der er altså ingen vurdering af det konkrete forslag. PET kan »ikke vurdere, i hvilket omfang obligatorisk undervisning vil kunne have en sikkerhedsmæssig betydning sammelignet med en ikke-obligatorisk undervisning,« lyder det i svaret.

Dermed må det være regeringens egen vurdering, Mattias Tesfaye henviser til, når han skyder forslaget ned, mener børne- og undervisningsordfører i SF, Jakob Mark, som var med til at stille forslaget.

»Det er en vurdering, de selv har lavet. Og så er den vurdering jo ikke bedre end alle andres vurdering. Og de skubber den foran sig som argument. Det har jeg faktisk ikke rigtig prøvet før,« siger han til B.T. og påpeger, at vurderingen altså »ikke har hold i virkeligheden«.

Han kalder Tesfayes udtalelse vildledende og »ufin«.

Forslaget Lærere kan i dag selv vælge, om de vil undervise i Muhammed-krisen og vise de 12 Muhammed-tegninger, som satte den igang, da de blev trykt i Jyllands-Posten i 2005. Med forslaget ville selve krisen, men ikke nødvendigvis tegningerne, blive obligatorisk i historieundervisningen i folkeskolen. Det vil sige, at eleverne skal undervises i Muhammed-krisen. Forslaget er stillet af SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Tesfaye siger sådan set ikke, at det er PET's vurdering, hvis man skal være helt specifik. Han må vel godt sige, at 'det er vurderingen'?

»Det er da totalt politiker-spin-snak af værste skuffe. Når en minister står på landets fineste talerstol og påstår, at 'vurderingen er', så regner man jo med, der ligger en myndighed bag,« siger Jakob Mark.

Også i Danmarksdemokraterne mener udlændinge- og integrationsordfører Peter Skaarup, at Mattias Tesfaye vildleder.

»Det, som beslutningsforslaget handler om, har man ikke mulighed for at vurdere. Alligevel står ministeren på talerstolen og siger, at det er forfærdeligt og umuligt, og det spiller en stor rolle og sådan noget. Begge ting kan jo ikke være rigtigt.«

B.T. har spurgt Frederik Vad (S), som er næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, om han ved, hvor vurderingen kommer fra.

»Det er en vurdering, jeg har fået refereret mundtligt fra ministeriet.«

Hvilket ministerie har du det fra?

»Børne- og undervisningsministeriet.«

Hvad har ministeriet sagt til dig?

»At vurderingen er, at det (forslaget, red.) ikke vil gøre noget positivt for lærerne i forhold til sikkerheden.«

Ved du, hvem der har lavet den vurdering?

»Nej, det ved jeg ikke.«

Han vil ikke forholde sig til kritikken fra Peter Skaarup og Jakob Mark, men henviser i stedet til Børne- og Unidervisningsministeriet.

I en mail til B.T. lyder svaret kort fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye:

»Jeg kan totalt afvise den kritik, der rettes mod Regeringen fra SF og Danmarksdemokraterne. Forud for behandlingen af forslaget er Regeringen selvfølgelig blevet rådgivet af PET. Jeg står fast på, at beslutningsforslaget ikke vil fjerne risikoen.«