Lader du blikket falde ned over Enhedslistens kandidatliste til det kommende kommunalvalg, vil du se en forandring.

Den kan måske ikke ses med det samme, men det er første gang, det er sket.

Der er nemlig flere kvinder end mænd, der stiller op for partiet i Nordjylland.

Per Clausen, der er gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Kommune, er glad:

»Det er vigtigt at have mangfoldighed på kandidatlisten, og vi kan jo bare se, at kvinder generelt er systematisk underrepræsenteret på listerne til kommunalvalget.«

Ifølge B.T.s udregninger er det kun 35 procent af alle kandiaterne i Aalborg Kommune, der er kvinder.

»Derfor har vi også fokuseret på at få stillet kvinder op. I Aalborg havde vi et mål om, at mindst halvdelen af vores kandidater skulle være kvinder, og det lykkedes,« siger Per Clausen

Mere præcist er der 18 kvinder og 16 mænd, der stiller op for Enhedslisten i Aalborg Kommune.

- Men har ønsket om at få flere kvinder til at stille op så fyldt mere, end om de rent faktisk er de bedste til jobbet?

»Nej. I kommunerne har vi jo også seks spidskandidater, der er seks kvinder, og fire, der er mænd. Så det er jo, fordi de er de bedste kandidater,« svarer Per Clausen.

Om tilstrømningen af kvinder på kandidatlisten kommer til at sætte sig i valgresultatet, kan han ikke sige.

»Jeg håber da, at man kommer til at se det på stemmerne, men det er klart, at man jo ikke udelukkende stemmer på Enhedslisten, fordi vi opstiller kvinder. Man skal jo også være politisk enig med os. Men det vi i hvert fald kan sige er, at når valget er overstået, vil der være flere kvinder, der repræsenterer Enhedslisten i Nordjylland, og det synes jeg er en kæmpe kvalitet.«

- Burde målet ikke være, at kønsfordelingen er 50/50?

»Nej. Jeg synes, at nu hvor man i rigtig mange år har haft en overrepræsentation af mænd i kommunalbestyrelsen, er det meget fornuftigt i en periode at stræbe efter en overrepræsenation af kvinder denne gang. Det synes jeg ikke er noget problem. Vi havde det mål, at mindst halvdelen skulle være kvinder, og det blev så lidt flere. Det synes vi er fint.«

- Men det er vel aldrig målet at have en direkte overrepræsentation?

»Nej, det kan man sige. Det er det jo ikke. Men hvis man har haft tendens til, at en gruppe er blevet underrepræsenteret i mange år og sådan set stadig er det, synes jeg, at Enhedslistens beskedne bidrag til bedre repræsentation er, at vi så har overrepræsentation af kvinder denne gang. Så må vi se, om de andre partier får rettet op på deres skævhed.«

Per Clausen siger, at han i sine snakke med andre partier har fundet ud af, at flere synes, det er svært eller direkte umuligt at få flere kvinder til at ville stille op.

Selv siger Per Clausen, at Enhedslisten har arbejdet meget med partiets politiske kultur, så det bliver mere attraktivt for blandt andet kvinder at hoppe med på vognen.

»Der har været snakke om, at det er svært at repræsentere yngre danskere med børn, der skal få familieliv og job til at gå op i en højere enhed ud over deres politiske indsats. Nu har vi også fået yngre kvinder med børn i partiet, hvilket er rigtig godt,« siger han.

Han mener, at en af grundene til denne succes er partiets såkaldte baggrundsgrupper.

»Vi har meget aktive baggrundgrupper, der hjælper, når man bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen. Så føler man sig ikke alene, men er en del af et større fællesskab, og det kan gøre det nemmere at stille op og stille sig til rådighed.«

»De senere år har vi også arbejdet meget med feministisk politik, og det tror jeg har trukket flere kvinder til. Og kvinder trækker flere kvinder til, fordi så er der nogen at spejle sig i, når man træder ind i et lokale.«