Det var en flok glade politikere, der i december blev enige om, at det skal være dyrere at ryge i Danmark.

Derfor satte de prisen på en pakke cigaretter op til ca. 55 kr., gældende fra 1. april i år. Og i 2022 bliver prisen igen hævet til ca. 60 kr.

Men selv om prisen officielt steg for over fire måneder siden, kan man stadig gå ned i mange supermarkeder og købe cigaretter til 37 kr. Og det får nu sindet i kog hos De Konservative.

»Det er helt utilstedeligt, at nogle supermarkeder og butikker stadig sælger til de gamle priser. Det skal bare stoppe nu,« siger Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative.

Per Larsen (K) til samråd om regeringens kommende sundhedsreform, tirsdag den 7. januar 2020.

Butikkerne må sælge ud af deres lagre af cigaretter til den gamle pris, så længe butikkerne har købt dem ind før 1. april. Derfor handles visse cigaretmærker stadig til 37-40 kr.

»Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at lagrene var så kæmpe store. Men nu giver vi butikkerne en chance for sælge det sidste på lagrene, og så sætter vi en deadline den 1. september, hvorefter det skal være ulovligt at sælge de gamle priser,« siger Per Larsen, der vil tage forslaget op med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) hurtigst muligt.

Hos landets største dagligvarekoncern, Coop, er man positive over for en deadline.

»Det lyder fornuftigt. Vi har snart solgt det sidste af vores gamle lager, så vi vil alligevel overgå til de nye priser på alle cigaretmærker meget snart,« siger kommunikations- og analysechef i Coop Lars Aarup.

Jagtvej Kiosken på Østerbro, onsdag den 1. april 2020. Prisen på en pakke cigaretter stiger i dag til 55 kroner.

Han opfordrer ligefrem politikerne til at sætte en lignende deadline, når cigaretpriserne igen skal hæves den 1. januar 2022 – denne gang til 60 kr.

»Ellers bliver det et kapløb om at opbygge de største lagre, fordi man kan snuppe kunder ved at kunne sælge til en lavere pris i længere tid, end konkurrenten kan,« siger Lars Aarup.

Oprindeligt blev cigaretpriserne sat op for at få flere danskere til at lægge rygningen på hylden. Målet har især været at forhindre unge i at starte på rygningen.

Men så længe unge kan gå ned i den nærmeste dagligvarehandel og købe billige cigaretter, vil flere begynde at ryge, lyder meldingen fra Kræftens Bekæmpelse.

»Vi ved, at særligt unge, som overvejer at begynde at ryge, er prisfølsomme. Så det er dem, man svigter ved at tillade, at de gamle cigaretpriser stadig florerer i butikkerne,« siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

Efter 20 år med et faldende antal af rygere i Danmark er tallet igen begyndt at stige. Hvis man både medregner hverdagsrygere og lejlighedsrygere, så ryger knapt hver fjerde dansker, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.

Det skyldes især, at flere børn og unge hopper med på rygningen. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og det estimeres, at 5.000 børn og unge er begyndt, siden cigaretpriserne skulle være steget 1. april.

»Jeg håber og forventer, at vi vil se et fald i nye rygere, så snart priserne på alle cigaretter kommer op på de ca. 55 kr.,« siger Niels Them Kjær.