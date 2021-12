Q&A: Sikandar Siddique

Hvordan er det, du kan konstatere, at Pernille Vermund ikke var rask under debatten tirsdag?

»Jamen, det var tydeligt at høre, at hun ikke var helt sygdomsfri, når hun talte. Vi beder jo befolkningen om at isolere sig i 48 timer efter at de er symptomfrie. Så det her var ærligt talt utryghedsskabende. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det blot er en forkølelse. Men det skriger til himmelen. Mange har jo også været ude og kommentere det på sociale medier. Jeg synes kun, det er fair, at vi som folketingsmedlemmer handler med en vis forsigtighed. Alt andet ville være uansvarligt.«

»Ikke mindst, så har Pernille Vermund jo gået foran i den udokumenterede udskamning af muslimske medborgere og kaldt dem uansvarlige, respektløse og anklaget dem for at pisse på fællesskabet under coronaepidemien. I det lys virker det endnu mere utroligt at Vermund mødte op i går. Det var at pisse på fællesskabet.«

Har du eller andre i dit parti selv talt med Pernille Vermund om det her?



»Nej, jeg gik i en stor bue udenom hende i går, og var ualmindeligt lykkelig over, at jeg ikke i går som normalt sad lige bagved hende i Folketingssalen.«

Men der kunne vel være andre måder at kontakte Vermund på, hvis du ikke ville tæt på hende? Hvorfor går i til Præsidiet før I vender det med en kollega i Folketinget?

»Men … Det er jo også derfor, jeg siger, at jeg jo ikke kan sige, om det var corona eller ej. Og vi kan jo bare krydse fingre for, at vi ikke i juleferien skal læse historier om, at Pernille Vermund har været superspreder.«

Jeg tror stadig ikke, jeg forstår, hvorfor I ikke også selv taler med Vermund?

»Det er vigtigt for mig at understrege, corona eller ej, at vi går til Præsidiet for de kan indskærpe over for medlemmerne, at under en pandemi skal man ikke komme syg på arbejde, når vi er så mange nede i salen.«

»Det er anset om Vermund vil be- eller afkræfte om det var corona, det har ikke noget med det at gøre. Vi kan bare konstatere, at når Pernille Vermund virkede syg, så har det noget at gøre med, at hun for fem dage siden havde corona. Så derfor er det vigtigt for os at Folketinget lige indskærper, at så længe, vi har en dødelig pandemi, så går man ikke syg på arbejde.«



Du kunne vel godt både gå til Præsidiet og selv tale med Vermund?



»Jo. Tak for rådet. Det kan da også godt være, at vi gør det.«



Men I går til Præsidiet og du taler med os her på B.T. om den her bekymring før du taler med din folketingskollega Vermund. Hvorfor?



»Hvis vi taler med Pernille Vermund, så løser det jo ikke … Det er jo ikke Pernille Vermund, der skal skrive ud til Folketingsmedlemmerne og indskærpe, at man ikke møder syg op.«



Det kunne måske også være, Vermund kunne fortælle dig, om hun faktisk var syg eller ej eller for eksempel lige var blevet testet negativ for corona?

»Jamen, så ville jo alt være rigtig godt. Vi vil bare gerne indskærpet, at man ikke går syg på arbejde i Folketinget.«

Men hvorfor er det nødvendigt, at Folketinget skal indskærpe noget over for medlemmerne, der er sundhedsmyndighedernes retningslinjer?



»Jamen, det var helt tydeligt, at Vermund ikke var sygdomsfri i går.«



Men det ved du vel ikke? Hvis vi siger, at Vermund lød syg i går, som du siger, så kan der vel være mange forskellige årsager bag, som du ikke kender – når du ikke har spurgt hende?



»Nej. Og lige præcis derfor, når vi går og fortæller befolkningen, at de skal udvise samfundssind, så giver gårsdagens situation anledning til Folketingets ledelse lige minder folketingsmedlemmerne om, at der er en dødelig pandemi lige nu, og at man ikke skal gå på arbejde, når man er syg.«



Vi prøver lige igen. Hvor ved du fra, at hun er syg, når du ikke har talt med hende? Din præmis er, at hun er mødt syg op på arbejde, men hvor ved du fra, at hun var eller er syg?



»De her to ting hænger ikke nødvendigvis sammen i min verden. Om hun havde corona eller ikke havde corona, om hun havde symptomer eller ikke havde symptomer. Jeg kunne konstatere, at det var utryghedsskabende, og at der var flere medlemmer i salen, der også synes dét.«



Var der nogen, der sagde til dig, at de var utrygge ved Vermund i går?

»Der gik jo snak på gangene. Det må folk selv melde ud, hvis de vil.«



Var der nogen, der direkte sagde til dig, at de var utrygge i går?

»Der var en utryghed omkring det, det var der ingen tvivl om. Men det må folk selv melde ud. Men under en dødelig pandemi, der var jeg selv utryg ved det, hun gjorde.«