Frustrationen er til at tage og føle på hos Nuuradiin S. Hussein, der er 2. viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokratiet i Aalborg.

Han føler sig svigtet af sit parti.

Sammen med regeringen og Dansk Folkeparti stemte Socialdemokratiet det såkaldte paradigmeskift på udlændingeområdet igennem i Folketinget - og det burde partiet ikke have gjort.

Sådan lyder det nu fra flere medlemmer af partiet i Aalborg, hvor partiformand Mette Frederiksen er opstillet til Folketinget.

Lovpakken gør blandt andet opholdstilladelser midlertidige og sænker ydelserne til udlændinge.

'Har aldrig troet, at mit parti ville flytte sig så meget og give afkald på Socialdemokratiets dna - solidaritet med dem, som har brug for fællesskabets hjælp i kortere eller længere perioder,' skriver Nuuradiin S. Hussein, der selv kom hertil som flygtning i 1990'erne, i en opdatering på Facebook.

Byrådskollegaen Evald Lange Rise er enig.

'Jeg vil hellere have det socialdemokratiske dna, menneskesynet, værdierne, fællesskabet, hjertet og det etiske på rette sted (for mig) - også mere end at have regeringsmagten på bekostning af disse,' skriver han i en kommentar.

Christina Halkjær (S), der foruden at være byrådsmedlem er næstformand for lokalforeningen Hasseris/Skalborg/Mølholm, er heller ikke begejstret.

»Jeg sad ikke med armene over hovedet i torsdags. Jeg synes, der er mere brug for et paradigmeskifte på sundhedsområdet, hvor patienter må ligge på hospitalsgangene,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil aldrig arbejde for, at vi giver børn ringere ydelser. Det synes jeg ikke er sympatisk.«

Spørger man borgmesteren i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S), er der dog ingen slinger i valsen.

»Vi er en stor gruppe på 17 byrådsmedlemmer. Der er plads til, at man en gang imellem kan have et standpunkt, der afviger lidt i forhold til vores linje, som er, at vi bakker fuldt op om paradigmeskiftet,« siger han og tilføjer:

»Mette Frederiksen kan regne med mig. Og hun kan regne med hele den socialdemokratiske byrådsgruppe.«

Anderledes kritisk er meldingen fra hans borgmesterkollega i Furesø, Ole Bondo Christensen (S). Sammen med en enig byrådsgruppe og lokalforening lægger han ikke fingre imellem.

'Vi tager afstand fra, at partiet har lagt stemmer til vedtagelse af lovpakke 140 - paradigmeskiftet,' skriver Socialdemokratiet i Furesø i en udtalelse.

Gruppeformand og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) uddyber over for B.T.

Partiformand Mette Frederiksen (S) var onsdag i Aalborg med sin kampagnebus. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Det er især reduktionen af integrationsydelsen, der skaber store vanskeligheder. Det gør det svært for os, der gør en indsats for integrationen. Jeg anerkender, at partiet har været kritisk over for reduktionen i ydelsen - men vi synes slet ikke, man skulle have stemt for,« siger han.

Netop Furesø Kommune har gode erfaringer med integrationsarbejdet - og derfor ærgrer det Preben Sandberg Pettersson, at der nu er et helt andet fokus.

»Det er en hjemsendelsesstrategi, hvor det er et spørgsmål om at skabe så dårlige vilkår, at udlændinge vil rejse hjem.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye mener, at en stor del af partifællernes kritik skyldes en misforståelse.

»Vi har hele tiden været imod nedsættelsen af integrationsydelsen, så der er ingen uenighed der. Jeg vil gerne slå fast, at vi forhøjer integrationsydelsen igen, hvis vi vinder regeringsmagten efter valget,« siger han og fortsætter:

»Vi blev af Inger Støjberg (V) tvunget til at stemme for paradigmeskiftet som en stor, samlet pakke, selvom vi havde bedt om at få det delt op, så den del, der omhandler nedsættelsen af integrationsydelsen, blev fjernet fra lovforslaget og skulle op til en separat afstemning.«

»Men det afviste ministeren, sikkert fordi hun allerede nu leget valgkamp.«

Men I stemte jo for lovforslaget og dermed også nedsættelsen af integrationsydelsen. Hvorfor?

»Vi er enige i alle de andre dele af lovpakke 140 - paradigmeskiftet. Derfor lagde vi stemmer til loven, selvom vi er imod nedsættelsen af integrationsydelsen.«

Hvad siger du til partifællerne fra Furesø, som mener, at paradigmeskiftet besværliggør integrationen?

»Jeg bemærker, at partifællerne i Furesø frygter, at deres integrationsindsats vil gå i stå, men det er ikke tilfældet. Der skal stadig arbejdes for at få folk i arbejde ude i kommunerne,« siger Mattias Tesfaye.