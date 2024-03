Søren Vandsø sad med sin hånd om Søren Papes arm, da han gik bort lørdag efter en hjerneblødning.

Indtil det allersidste sad Søren Vandsø, der er generalsekretær i De Konservative, ved Søren Pape Poulsens side.

Det skriver han i opslag på Facebook, hvor han mindes sin bedste ven, chef og partikammerat gennem mere end 30 år.

Søren Vandsø kom til posten i 2015. Siden da har hans job været at sørge for, at partiet fungerede og styre de indre linjer, som han selv beskrev det til Midtjyllands Avis sidste år.

I opslaget på Facebook henviser Vandsø til, hvordan han gennem årene er blevet kaldt Papes tro væbner.

- Det var jeg også til det allersidste, da han slap livet i dag klokken 13.13. Den tro væbner sad trofast ved Sørens side med min hånd om hans arm, skriver han.

Søren Pape Poulsen blev fredag ramt af en hjerneblødning. Hans liv stod ikke til at redde, og lørdag afgik han ved døden i en alder af 52 år.

Den konservative generalsekretær skriver i opslaget, at Danmark har mistet en "dygtig, afholdt og kernekonservativ politiker".

- Vores parti har mistet en hårdtarbejdende, ambitiøs og omfavnende formand, tilføjer han.

Det er karaktertræk, der er nævnt ad flere omgange i løbet af lørdagens reaktioner på Papes pludselige død.

Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) var Pape et blødt menneske og en fighter inkarneret i én person.

Det skriver han i et opslag på Facebook, hvor han netop roser Papes politiske arbejde, hvor han satte politiske aftryk og bidrog med sit "venlige væsen og humørfyldte sind".

Også statsminister Mette Frederiksen (S) lader Papes lattermilde og ordentlige personlighed gøre sig bemærket.

Sådan beskriver hun ham i en pressemeddelelse oven på lørdagens nyhed om hans bortgang.

- Jeg har været kollega med Søren i mange år og ud over at have samarbejdet om meget politisk, vil jeg huske Søren som samvittighedsfuld, ordentlig og lattermild. Konservativ i krop og sjæl med et stort engagement i Danmarks sikkerhed og i retspolitikken, lyder det fra Mette Frederiksen.

