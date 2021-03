Når næste fase af genåbningen af samfundet skal begynde efter påske, skal der åbnes en del mere op, mener K.

Straks efter påske skal de liberale erhverv såsom frisører og massører åbne, storcentre skal åbne, og alle børn og unge skal tilbage på skolebænken.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, forud for mandagens genåbningsforhandlinger.

- Mest muligt skal åbne. Det, der er plads til. Men i hvert fald liberale erhverv, børn og unge tilbage i skole og uddannelse, og storcentre skal åbnes igen. Det vil være et ordentligt hug at tage, hvis vi kan klare det. Og så må vi lave en plan for resten, siger Pape.

Resten er eksempelvis indendørsidrætten. Og her skal der ses forskelligt på tingene, mener Pape.

- Der er jo forskel på brydning og badminton. I hvert fald hvad kropskontakt angår.

- Alt kan ikke åbne 6. april, og det er der, hvor det bliver svært. Nogle af os vil gerne åben meget. Det er ikke realistisk, men vi skal have en ordentlig klump. Og de tre ting, jeg nævnte før, skal være en del af det, siger Pape.

Foruden indendørsidrætten skal der på den lange bane lægges en plan for eksempelvis kulturlivet og turismeerhvervet, som blandt andet tæller hoteller.

- Så der er nok at tage fat på, siger Pape.

Forhandlingerne i Statsministeriet begynder klokken 12. Der forhandles uden bagkant. Efter planen skal der senest tirsdag være en plan klar for resten af genåbningen.

- Når vi går fra hinanden i dag, skal vi gerne have en aftale, der åbner hele nationen frem til sommer.

- Når alle over 50 år er vaccineret, er de værste risikomomenter væk, så kunsten bliver, hvor meget der skal være med i hver pulje. Altså hvad skal åbne 6. april, og hvad skal åbne 14 dage senere?

- Det bliver den store diskussion. Men den langsigtede plan, så folk ved, hvad de skal rette sig efter, er det vigtigste, siger Pape.

