Alle i Norden, der har arbejdet med Søren Pape, vil huske ham med glæde og varme, skriver Erna Solberg.

Norges tidligere statsminister Erna Solberg, som er leder af partiet Høyre, skriver henvendt til De Konservative i Danmark, at det er "meget, meget trist at høre om Søren Papes død".

Det gør hun i et opslag på det sociale medie X.

- Alt for tidligt. Vi, som har arbejdet med ham i Norden, husker ham med glæde og varme. Et tab for os alle, lyder det.

De Konservative regnes som Høyres søsterparti.

Til det norske nyhedsbureau NTB siger Solberg, at Høyre modtog beskeden om Papes bortgang med stor sorg.

- Han var en dygtig politiker og et godt menneske, siger hun.

Søren Pape Poulsen blev fredag ramt af en blødning i hjernen. Hans liv stod ikke til at redde, og han døde lørdag eftermiddag.

Nyheden om dødsfaldet har også nået Sverige.

- Tak for vores gode samarbejde gennem flere år. Mine tanker er med Søren Papes familie og venner, skriver den svenske statsminister, Ulf Kristersson, på X.

Kristersson har været formand for det konservative parti Moderaterna siden 2017.

