Søren Pape Poulsens forældre Ruth og Svend har mandag eftermiddag været ude og se de mange blomster ved deres afdøde søns bolig i Viborg.

Begge var meget berørte over at se de mange blomster, og de vil gerne takke de mange personer, der har lagt blomsterne.

Det oplyser Morten Frandsen, der er formand for Vestjyllands Storkreds.

Sammen med Søren Vandsø, der er generalsekretær for Det Konservative Folkeparti, var han med Ruth og Svend ude at se blomsterne.

Her ses Søren Pape Poulsens forældre Ruth og Svend ude ved deres afdøde søns bolig mandag eftermiddag. Foto: Morten Frandsen Vis mere Her ses Søren Pape Poulsens forældre Ruth og Svend ude ved deres afdøde søns bolig mandag eftermiddag. Foto: Morten Frandsen

»Ruth og Svend er overvældede og dybt taknemmelige for den store omsorg og oprigtige hjertevarme, de oplever alle steder fra i denne ekstremt hårde tid,« siger Morten Frandsen, der har givet B.T. lov til at bringe billedet af forældrene med ryggen til blomsterne.

Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag, efter at han fredag blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i partiet.

Han blev fredag kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 13.13 lørdag døde han.

Søren Pape Poulsens pludselige død har ramt hans forældre, der er 91 år og snart 90 år, meget hårdt.

»Det er klart, at det har ramt dem utroligt hårdt. De kan ikke forstå, hvad der er sket. Det er heller ikke til at beskrive,« sagde Lars Storgaard, der er konservativ borgmester i Favrskov, tidligere mandag til B.T.

Morten Frandsen forklarer, at han og Søren Vandsø vil gøre alt, hvad de kan for at støtte forældrene.

»Vi skal mødes med Ruth og Svend i morgen igen,« siger han.

Søren Pape Poulsen skal bisættes klokken 11 i Viborg Domkirke. Her skal biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, der skal stå for bisættelsen.

