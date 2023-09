I et opslag på Facebook skriver Konservatives formand Søren Pape Poulsen, at det seneste år har været det værste år i hans liv.

Derfor vil han tale ud til Kåre Quist i 21 søndag i aften.

'Det seneste år har været det værste i mit liv. Med enorme forventninger og bristede drømme. Det er ikke bare mine drømme, som bristede, men også rigtigt mange andres. Ansvaret er mit,' skriver han og fortsætter:

'Det taler jeg med Kåre Quist om i 21 Søndag i aften. Jeg taler også om, hvorfor der måske mere end nogensinde er brug for et stærkt parti, som er konservativt. Og hvad det rent faktisk betyder. Jeg håber, I vil se med.'

I den seneste periode har der været enorm intern uro i Konservative.

Der har været uro i De Konservatives bagland i forbindelse med sagen om EP-medlem Pernille Weiss og utilfredshed med den generelle ledelse fra formand Søren Pape Poulsen.

Og hvis det seneste år tæller som de seneste 365 dage, så har Søren Pape været i gennem det meste af følelsesregistret.

Ved novembervalget sidste år gik Konservative tilbage på mandater. På det tidspunkt ville kritiske røster puste til debatten om hvorvidt Pape skulle fortsætte som formand.

Og kort tid efter kom skilsmissen til sin nu eksmand Josue Medina Vasquez Poulsen.

Meldingen fra Pape kom efter en række sager med Josue Medina Vasquez Poulsen i fokus.

Pape beklagede, at hans mand har sagt forkerte ting, som Pape selv har viderebragt i offentligheden.

'Nogle dage er sværere end andre. Sådan en dag er i dag. Josue og jeg går fra hinanden.'

'Der har været meget skriveri om mit privatliv med mere gennem et stykke tid. Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i dette, men blot sige, at vi begge er enige om, at vores ægteskab er slut og ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse.'