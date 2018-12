Der skal være flere forbud mod folk, der er dømt for overgreb mod børn, mener minister med nyt initiativ.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil stramme tilgangen til personer, der er dømt for at begå overgreb mod børn.

Han foreslår blandt andet, at folk der er dømt i sådanne sager, fremover skal have forbud mod at få besøg af børn og mod at tage kontakt til børn.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeren vil gøre forbuddet tidsubegrænset, og myndighederne skal øge deres tilsyn for at forhindre, at nye overgreb finder sted, fremgår det.

- Vi skylder børnene at tage alle midler i brug for at forhindre fremtidige ofre for skrækkelige overgreb. Derfor styrker jeg nu indsatsen mod pædofilidømte markant, siger ministeren i pressemeddelelsen.

- Vi ændrer blandt andet betingelserne, så flere pædofile kan gives forbud mod at tage kontakt til børn, ligesom vi sikrer, at politiet fremover skal foretage uanmeldte tilsyn hos tidligere dømte pædofile med forbud, siger han.

Pape fremlægger syv initiativer, der leder til en hårdere kurs mod personer, som er dømt for overgreb mod børn.

Ministeren vil også ifølge TV2 give politiet ret til at foretage uanmeldte kontrolbesøg i hjemmet og kontroller den dømtes computer og telefon for at se, om forbuddene bliver overholdt.

Forbuddene kan gælde på enten ubestemt tid eller i en periode på nogle år, efter at en person har udstået sin straf.

Den socialdemokratiske retsordfører, Trine Bramsen, advarer dog om, at man skal passe på med at give personer tidsubegrænsede straffe.

- Vi skal passe på, at vi ikke brændemærker folk. Sådan fungerer det danske retssystem ikke, så der skal være en balance i det, siger hun til TV2.

- Men det er vigtigt, at vi sætter hårdt ind over for pædofile og sikrer, at de ikke gentager deres forbrydelser, siger hun.

Retsordføreren påpeger dog, at hun synes, at det er vigtigt, at reglerne er stramme.

