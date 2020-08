Den konservative formand mener, at tiden nu er moden til, at de blå partier finder frem til en fælles retning.

Hjælp til syge og ældre. Et styrket politi, der skaber tryghed. Bekæmpelse af de problemer, som indvandringen har medført. En grøn omstilling, som ikke ødelægger vækst, job og konkurrenceevne. Og en sund økonomi, som fører til flere private job.

I en kronik, som bringes i torsdagens udgave af Berlingske, skriver De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at det er ovennævnte fem pejlemærker, som nu skal samle blå blok, hvor det for længe har handlet om uenigheder.

Meldingen kommer fra Pape i forbindelse med De Konservatives sommergruppemøde. Her er der pressemøde torsdag.

Pape uddyber sine tanker i et interview med Ritzau.

- Jeg vil gerne vise, at de blå partier har lige så meget at samarbejde om som de røde.

- Selvfølgelig er vi forskellige, og vi er ikke klar til at gå lige langt ned ad vejene på alt, men vi kan finde ud af meget mere sammen, end det ser ud til, siger Pape, som i diverse meningsmålinger kan konstatere, at blå blok halter en del efter.

Det er på tide at adressere en fælles vej for blå blok nu, mener han.

- Vi har en statsminister, der står umådelig stærk, og hun kommer aldrig til at stå svagere, hvis opfattelsen hos befolkningen er, at de borgerlige partier ikke kan blive enige om noget som helst.

- Det er vigtigt at signalere, at vi faktisk har borgerlige fællesværdier, som vi kan lave politik ud fra. Det har vi kunnet før i regering, og det kan vi igen, siger Pape.

For et år siden ved De Konservatives sommergruppemøde kunne Pape se blå blok i krise efter et folketingsvalg, hvor rød blok endte med flertallet, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, blev statsminister.

Imens var Venstre - det største parti i blå blok - i dyb krise grundet et formandsopgør, og Pape kritiserede offentligt, at daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen ikke entydigt ville sige, at han ønskede en borgerlig-liberal regering.

Nu er Løkke fortid som Venstres formand, og Jakob Ellemann-Jensen er trådt til.

Tilbage i juni i år udtalte Pape, at Ellemann-Jensen "nok skal finde sine ben", men at Venstre-formanden - dengang i hvert fald - ikke var der endnu. Status ifølge Pape her i august:

- Det gør ikke noget godt, at vi hele tiden skal give hinanden karakter. Venstre gør det, de skal. Vi andre gør det, vi skal. Og så er målet, at vi sammen bliver stærke nok, til at vi ikke længere har et rødt styre i Danmark.

På spørgsmålet om, at kronikken kommer nu, fordi Pape måske forgæves har efterlyst noget lignende fra Venstre, svarer han:

- For mig er det ikke vigtigt, at det er et bestemt parti, som viser den fælles vej. Min kronik er ikke imod nogen. Dette er bare mine tanker. Så kan det være, at andre tænker noget andet, og så kan vi snakke om det, siger Pape, der slår fast, at han ikke springer ud som statsministerkandidat.

- De Konservative har ikke en størrelse, hvor det giver nogen mening at tale om den slags ting, siger Pape.

/ritzau/