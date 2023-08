»Vi kan jo ikke blive ved med at se på det totale kaos, der hersker på Christiania.«

Sådan lyder ordene fra Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, til B.T. om den seneste uges begivenheder på fristaden.

Natten til tirsdag forsøgte lokale christianitter at blokere Pusher Street med containere og betonklodser. Det gjorde man som reaktion på den vold, der i de seneste år har hersket i den berømte hashgade. Det kan du læse mere om her.

Lige lidt hjalp det dog. Allerede først på eftermiddagen tirsdag var containerne skubbet til side og handlen genoptaget.

Med fire nye forslag vil Det Konservative Folkeparti og Søren Pape Poulsen lægge markant pres på banderne.

» Vi foreslår, at man indfører en skærpet strafzone, som man også har set det i områder med bandekriminalitet, så lovovertrædelser begået i det område kan give op til det dobbelte i straf,« siger Søren Pape, der vil have mere politi ud på fristaden.

Sådan så det ud ved indgangen til Christiania tirsdag morgen. 'Køb din hash et andet sted,' lød opfordringen fra christianitterne. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud ved indgangen til Christiania tirsdag morgen. 'Køb din hash et andet sted,' lød opfordringen fra christianitterne. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

»Med den vold vi ser derude nu, som ikke er til at holde ud at se på, må man bare være konstant til stede derude. Det kunne være med en mobil politistation på Pusher Street,« siger Søren Pape.

Udover det vil man fra Konservatives side give mulighed for at give opholdsforbud til straffede, der er dømt for kriminalitet relateret til Pusher Street, så de ikke kan nærme sig området efter endt afsoning, og man vil have sat mere overvågning op i gaden.

Lovløst område

Pusher Street er ifølge Pape blevet et lovløst område, hvor der er et 'fuldstændig ophør af lov og orden', som han udtrykker.

Hvem er det, du håber at stoppe med en skærpet strafzone?

»Det betyder jo, at de rockere og bandetyper, der render rundt derude, får dobbeltstraf. De skal så tildeles et opholdsforbud, så de ikke kan vende tilbage efter endt straf.«

Det er jo sjældent ejeren af boden, der selv står i boden, men derimod ofte personer, der ser en mulighed for at tjene hurtige penge. Risikerer man ikke, at det rammer de forkerte?

»Jeg ved det godt, men det bliver en blanding. Hvis vi tager dem (sælgeren red.) ud af ligningen, presser vi også bagmændene. Så hvis vi fjerner sælgeren og samtidig overvåger, kan vi presse dem (bagmændene red.).«

»Jeg siger jo ikke, at det her med et snuptag kan løse det hele. Men vi kan ikke blive ved med at se på det her,« siger Søren Pape.

Under coronapandemien var der i en lang periode et midlertidigt opholdsforbud på Pusher Street, hvor gaden var øde. Her rykkede salget ud til andre områder af Christiania. Søren Pape erkender, at en skærpet stafzone i Pusher Street kan have samme effekt.

»Jeg vil ikke bilde nogen ind, at vi kan forhindre kriminalitet i et samfund, men lige nu ser vi, at der et lovløst område, og det skal vi ikke acceptere. Vi skal have ryddet Pusher Street, og så må man se på, hvordan salget spreder sig. Men det vi ser derude lige nu med vold og det, der er værre, det er vanvittigt. Det udstiller jo retsstatens totale nederlag, at der er et lille område i Danmark, hvor det bare er Wild West,« siger Søren Pape.

Afspærringen blev sat op i løbet af natten, men holdt ikke længe, før pusherne fik skubbet containeren til side og genoptog handlen. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Afspærringen blev sat op i løbet af natten, men holdt ikke længe, før pusherne fik skubbet containeren til side og genoptog handlen. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Så du vil helst sætte en stopper for volden og det, der er værre, også selvom det betyder, at man mister et overblik over hashsalget i en periode?

»Ja, der skal lukkes ned for Pusher Street. Der bliver også handlet hash i Holstebro og Slagelse. Det foregår, og det skal man jo have en kamp imod. Men det her wild west, der er ved at stikke fuldstændig af. Det skal vi sætte ind overfor.«

I spjældet for kriminalitet på Christiania

Med både utrolig lange ventetider ved domstolene og med overbelægning og personalemangel i landets fængsler, hvem skal så håndtere de kriminelle, som bliver idømt en dobbeltstraf?

»Der foregår lige nu nogle forhandlinger om, hvordan vores retssystem skal se ud fremadrettet. Nogle skal måske afsone med fodlænke, andet skal man ind og spjælde for. Der må vi tage Christiania med i den diskussion.«

Hvilke lovovertrædelser i forbindelse med Pusher Street, skal man kunne afsone med fodlænke?

»Ikke nogen af dem her. Men vi må se på, hvad vi har af andre lovovertrædelser for eksempel økonomisk kriminalitet, der kan afsones med fodlænke. Jeg vil ikke have, at de kriminelle på Pusher Street skal slippe. Og alt det, der foregår ude på Christiania, det er ikke fodlænkeegnet overhovedet, lyder det aflsutningsvis fra den Konservative formand.