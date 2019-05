Rumænske indbrudsbanders hærgen i Danmark skal med en ny indbrudspakke stoppes med skrappe midler, hvis det står til de Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen.

»Det er dybt krænkende, når folk bryder ind i ens hjem. Vi SKAL gøre noget for at få en højere opklaringsprocent,« siger Søren Pape Poulsen.

Opklaringsprocent på indbrud ligger i dag omkring fem procent. Det er altså kun omkring hver 20. indbrud, der opklares, og det er ganske enkelt for lavt, mener Søren Pape Poulsen.

Derfor vil han blandt andet udvide politiets brug af automatiske nummerpladescannere massivt for at slå ned på tilrejsende rumænere og andre omrejsende kriminelle, der tager til Danmark med det ene formål at begå organiseret indbrudskriminalitet.

Rigspolitiet har monteret faste kameraer til automatisk nummerpladegenkendelse ved trafikknudepunkter og grænseovergange. Der er monteret 106 stationære kameraer på 24 lokationer fordelt rundt om i landet. Kameraerne kan genkendes på den hvide flade kasse med to linser og infrarøde lysdioder imellem. Foto: Henning Bagger

Søren Pape Poulsens udspil kommer, efter B.T. den 20. maj dokumenterede, at tilrejsende rumænere er den udenlandske nationalitet, der begår allerflest indbrud i Danmark.

Alene i perioden 1. januar 2014 til 3. november 2018 er rumænere blevet straffet med eksempelvis fængsel, udvisning eller bøde hele 1.824 gange for indbrud i Danmark.

Det er næsten dobbelt så hyppigt som litauere, der ligger nummer to på listen.

Helt konkret vil Søren Pape Poulsen give politiet ret til gemme nummerpladeoplysninger i tre måneder. I dag skal politiet slette oplysningerne inden for 24 timer.

Hvad er en nummerpladescanner? Automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) er et intelligent system med nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passerer et kamera.

Der er både mobil og stationær ANPG. Det fungerer ved, at kameraer, som enten er monteret på en patruljevogn eller på master ved vejene, filmer de forbikørende køretøjer.

Bagved ligger der et system, som kan genkende en nummerplade. Systemet gemmer et billede af køretøjet og nummerpladen, så aflæsningen efterfølgende kan verificeres. Kilde: Politiet

Søren Pape Poulsen ser ikke noget problem i, at lovlydige danskere med hans forslag vil få registreret deres færden i bil minutiøst, eller at politiet kan søge i nummerplade-databasen i op til tre måneder uden dommerkendelse.

»Borgernes tryghed er altafgørende for mig og Det Konservative Folkeparti. Jeg mener ikke, der ligger nogen stor krænkelse af nogens frihed i, at ens nummerplade blive fotograferet og gemt,« siger han og tilføjer:

»Politiet tilgår jo kun databasen, hvis der er et mønster i det. Hvis vi vil de her østeuropæiske tyvebander til livs, så er det her en af mulighederne. Jeg er helt afslappet omkring, at der ligger en fil med nogle nummerplader i en database.«

Sådan ser formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, mildest talt ikke på det.

Papes indbrudspakke Vil tilføre 100 politiårsværk til den særlige indbrudsindsats. Pape vil tilføre 50 årsværk til både Særlig Efterforskning Øst og Særlig Efterforskning Vest for at styrke indsatsen mod bl.a. omrejsende kriminelle og organiseret indbrudskriminalitet. Det skal bl.a. give mulighed for oprette særlige, udkørende teams, der skal bistå de enkelte kredse i perioder, hvor indbrudskriminaliteten er høj. Vil tillade ANPG-lagring i op til 3 måneder. ANPG betyder Automatisk Nummerplade Genkendelse. I dag skal politiet slette nummerpladeoplysninger efter 24 timer. Forslaget skal politiet bedre mulighed for at opklare grænseoverskridende kriminalitet, herunder indbrudskriminalitet. Vil lave hotspots i særligt indbrudsplagede områder. Politiet skal på landsplan udvælge de områder - såkaldte hotspots - hvor der er særlige problemer med indbrud. Her skal politiet have fokus på at forebygge indbrud via råd og vejledning, sikre målrettet patruljering og en hurtig og effektiv indsats, når der bliver begået indbrud. Søren Pape Poulsen foreslog før valget i 2015, at strafferammen for indbrudskriminalitet skulle fordobles. Det forslag trækker han nu tilbage.

Omvendt holder Søren Pape Poulsen fast i sit forslag fra 2015 om, at indbrud altid skal medføre ubetinget fængselsstraf.

»Det er et skråplan uden lige. De her oplysninger vil jo ikke kun kunne bruges til at fange østeuropæiske indbrudstyve. De vil også kunne bruges til massiv overvågning af danskerne, for eksempel til kontrol af, om man står til rådighed for arbejdsmarkedet eller ej,« siger Bjørn Elmquist og tilføjer:

»Det er en krænkelse af privatlivets fred, som vælgerne bør være opmærksomme på. Man sælger det som et målrettet indgreb mod indbrudstyve, men det er et stort indgreb i vores alle sammens frihed.«

Ud over øget overvågning med automatiske nummerpladescannere foreslår Søren Pape Poulsen, at politiets indbrudsindsats skal tilføres ekstra 100 betjente inden udgangen af den næste politiforligsperiode, hvilket vil sige inden for de næste fire år.

Desuden skal politiet ifølge udspillet fokusere og styrke sin indsats i de områder af Danmark, som er mest plaget af indbrud.