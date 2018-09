Nu er det integrationen, vi skal tage fat i, lyder det fra K før nye forhandlinger om udlændingepolitik.

København. En stram udlændingepolitik. Og en fornuftig udlændingepolitik.

Det er, hvad Danmark har brug for, hvis det står til De Konservative.

På partiets landsråd i København opfordrer partiformand Søren Pape Poulsen lørdag til at bringe nuancerne tilbage i udlændingepolitikken.

- Desværre har vi smidt alle dele af dansk udlændingepolitik ned i én stor gryde og rørt rundt. Og nu har vi svært ved at skille tingene ad, siger Pape.

- Uanset om det er indvandrerbørn, der skal lære noget i skolen, mennesker på flugt fra krig eller forskere i medicin fra Canada, som vil arbejde for et dansk firma, så kalder vi det for udlændingepolitik.

Udlændingepolitikken er udset til at spille en nøglerolle i efterårets politiske forhandlinger om finansloven.

Dansk Folkeparti har nemlig stilet krav om et såkaldt paradigmeskifte.

Det indebærer ifølge DF flere hjemsendelser og mindre integration.

De Konservative er derimod tilhængere af integration, gør Søren Pape Poulsen klart.

- Nu er det integrationen, vi skal tage fat i, siger han.

- Vi skal kræve, at både flygtninge og indvandrere tager ansvar for deres eget liv. Og at de bidrager til det danske samfund.

Søren Pape Poulsen understreger, at han godt mener, at man kan komme fra et andet land og trives i Danmark.

- Der er plads til flittige udlændinge i Danmark, siger han.

