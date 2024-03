Politikerne har et ansvar for at klæde danskerne på i tilfælde af angreb på infrastruktur, mener Konservative.

Med et aggressivt Rusland og spekulationer om, at Ukraine ikke er endedestinationen for landets krigsførelse, bør der etableres et decideret ministerium for beredskab.

Det mener De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, der vil hente inspiration i Sverige, som har en civilforsvarsminister, som på det seneste har opfordret befolkningen til at have et lager klar med fornødenheder.

- Vi svigter befolkningen ved ikke at sige noget. Man kan kigge til Sverige og finde ud af, om vi skal gøre det på samme måde eller på en anden måde. Men vi skal have sat det i gang, siger han.

Konkret skal et nyt ministerium for beredskab føre an i en skarp vejledning af borgerne om, hvad de kan, skal og bør gøre - og hvad der sker, såfremt infrastruktur, forsyningskæder og vigtige velfærdsinstitutioner bliver påvirket af et angreb fysisk eller digitalt.

- Hvad sker der i kommunen med ældre, syge eller handicappede, hvis man rammes på forsyningerne?

- Vi er simpelthen nødt til at sikre os, at folk er fuldt bevidste om, hvad der sker, siger Søren Pape Poulsen.

Militær og forsvar, som der primært tales om i forbindelse med krigen i Ukraine, er vigtigt, understreger han. Men i den diskussion er beredskabssnakken strøget i baggrunden, lyder det.

Der står i regeringsgrundlaget, at regeringen vil belyse, hvordan et ministerium for national sikkerhed kan etableres. Ifølge den konservative formand er der dog brug for et ministerium, hvor al fokus går til beredskabet.

Spørgsmål: Kan det ikke klares med informationskampagner fra nogle af de organer, vi allerede har?

- For min skyld kan man gøre det, som man vil. Når jeg siger et nyt ministerium, handler det om, at vi er håbløst bagud, når det handler om beredskab.

- Hvis vi ikke får det op på højeste politiske hylde, kommer det simpelthen ikke til at ske, siger Søren Pape Poulsen.

Spørgsmål: Risikerer man ikke at skabe panik i befolkningen?

- Jeg tror, at oplysning er med til at modvirke panik.

- Vi er ikke vant til at tale om det i Danmark, det er udansk. Mange er bange og lidt forsigtige. Men vi svigter befolkningen ved ikke at sige noget, siger Søren Pape Poulsen.

/ritzau/