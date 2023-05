Oppositionen hamrede løs på regeringens afskaffelse af store bededag.

Men på trods af tirsdagens overraskende nyhed om milliardoverskud i statskassen vil de fleste partier alligevel ikke love, at danskerne får bededagen tilbage efter et folketingsvalg.

Hos De Konservative siger partiformand Søren Pape Poulsen nu, at han vil gå til valg på at genindføre store bededag.

»Ja, om vi så har 90 mandater, det må vi se. Men det gør vi selvfølgelig, fordi vi var imod at afskaffe den. Nu viser det sig, at økonomien er til det, og så burde vi selvfølgelig give den dag tilbage,« siger han til BT.

Det bliver bare ikke et ultimativt krav fra De Konservative.

»Vi har aldrig stillet ultimative krav, og vi begynder heller ikke nu,« siger Søren Pape Poulsen.

Udmeldingen kommer, efter den konservative partiformand onsdag kaldte det et »fupnummer«, at regeringen afskaffede store bededag under en fortælling om krise i økonomien.

Tirsdag eftermiddag viste et nyt eftersyn af dansk økonomi, at der frem mod 2030 er hele 16 milliarder mere i det såkaldte økonomiske råderum end forventet.

Det fik Søren Pape Poulsen op af stolen:

»Jeg synes, man skal overveje at give danskerne den dag tilbage og sige undskyld forstyrrelsen,« sagde han til TV 2.

Det vil han nu selv gå til valg på – dog uden at stille det som et ultimativt krav.

TV 2 har spurgt de andre bededagsglade partier, hvortil kun Dansk Folkeparti svarer, at det bliver et ultimativt krav fra deres side, at store bededag skal genindføres.

»Vi ved ikke, om regeringen er færdig med at stjæle fridage eller rettigheder fra danskerne. Der er noget, der tyder på, at den på trods af økonomiens tilstand har tænkt sig at fortsætte med at gennemføre nedskæringsreformer. Derfor er det for tidligt at sige, at det her bliver det afgørende,« siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten blandt andet.

Hverken Enhedslisten, SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige, Alternativet eller De Konservative vil altså stille det som et ultimativt krav.

Nogle af pengene i råderummet kommer fra aftaler, der er indgået, herunder afskaffelsen af store bededag.

De penge vil altså mangle, hvis man genindfører dagen.

Her siger Søren Pape Poulsen, at han vil gå til valg på både at genindføre bededagen, men samtidig skaffe det samme arbejdsudbud med andre reformer.

»Jeg siger så også, at det arbejdsudbud, der også er, det vil vi garantere, at vi finder, for det er der også brug for,« siger han.

De Konservative har tidligere på året sammen med De Radikale og Liberal Alliance foreslået at afskaffe både Arne-pension og efterløn for at skaffe arbejdsudbud og til gengæld beholde seniorpensionen.