Departementschef har handlet korrekt i teledatasag, mener tidligere justitsminister Søren Pape (K).

Den måde, som Rigspolitiet har håndteret teledatasagen på, er grotesk og under al kritik.

Sådan lyder det fra tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Pape udtaler sig, efter at Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Justitsministeriets departement har offentliggjort deres redegørelser om sagen.

- Nu er der kommet 16 initiativer, som skal få kontrol over brugen af teledata, påpeger Pape i en skriftlig kommentar og tilføjer:

- Det forventer jeg, at der er det størst tænkelige fokus på, for skal vi have skyldige dømt i retten, er der brug for teledata som bevis.

Flere medier har tidligere beskrevet, at Justitsministeriet og ministeriets departementschef i flere måneder kendte til problemerne med teledata uden at orientere ministeren og offentligheden.

Pape forsvarer dog departementschef Barbara Bertelsen.

- Den mangelfulde information tilgået departementschefen gør, at jeg mener, at hun har handlet korrekt, imens jeg var minister.

- Det er min opfattelse efter at have læst redegørelsen. En justitsminister kan ikke forvente at blive orienteret, når informationerne til departementschefen ikke var mere fyldestgørende, siger han.

Redegørelsen, der blev præsenteret fredag, retter sit mest kritiske lys mod Rigspolitiets rolle i sagen. Det kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer.

Den nuværende justitsminister, Nick Hækkerup (S), har tidligere kaldt Rigspolitiets håndtering af sagen for "særdeles utilfredsstillende".

Desuden har han kritiseret Rigsadvokaten og Justitsministeriet for at nøle i håndteringen af problemerne. Men på et pressemøde fredag afviste han, at sagen ville føre til fyringer.

- Jeg vil godt slå fast, at jeg ikke om lidt vil fyre nogen, lød det fra ministeren.

Inger Støjberg, der er retsordfører i Venstre, har meddelt, at hun vil have undersøgt sagen nærmere.

/ritzau/