Søren Pape Poulsen-effekten fortsætter. Og De Konservative er nu det suverænt største borgerlige parti.

Det viser den nyeste måling, YouGov har lavet for B.T., hvor 15 procent ville stemme på liste C, hvis der var valg i dag.

Det er mere end en fordobling i forhold til valget i sommeren 2019 – og afstanden er ikke mindst oppe i samme størrelsesorden, når blikket rettes mod de nærmeste allierede i blå blok.

»Der skal ikke meget hovedregning til at konstatere, at med den hast er Konservative også snart dobbelt så store som Venstre. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske, men som det ser ud lige nu, er styrkeforholdet mellem de to partier byttet fuldstændigt om,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup. Se den nyeste måling fra YouGov her:

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.261 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. februar 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Det må man sige. For på bare halvandet år der sket meget:

Venstre fik ved seneste valg 43 mandater – partiet står til 17 mandater i nyeste YouGov-måling.

Konservative fik ved seneste valg 12 mandater – partiet står til 27 mandater i nyeste YouGov-måling.

I et interview med Berlingske onsdag giver Søren Pape Poulsen selv udtryk for, at der i fremtiden skal være et mere ligestillet forhold mellem de to partier:

»Venstre har været unaturligt store, og vi har været unaturligt små. Jeg tror, det bedste ville være, hvis der kommer en mere naturlig balance mellem V og K,« siger Søren Pape Poulsen, der dog samtidig afviser spekulationer om at blive en fremtidig statsministerkandidat for blå blok trods de gode resultater i meningsmålingerne.

Han slår fast, at Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen stadig er oppositionens bud på en leder af Danmark. Men han tilføjer også:

»Det er helt naturligt, at det parti, der er langt større end resten, stiller med statsministerkandidaten. Så er det så, at det kan ændre sig over tid,« siger K-lederen.

Ifølge Henrik Qvortrup er det forståeligt, at Konservative igen går frem, mens Venstre stadig ligger på samme lave niveau som ved chokmålingen i januar, efter at nu også Inger Støjberg har forladt partiet, som også Lars Løkke Rasmussen gjorde tidligt på året.

»Så lidt polemisk kan man sige, at det har været en lidt billig baggrund for Pape at stråle på, men med al fairness må man dog tilføje, at han gjort det godt. Han formår at ligne en samlende figur i en blå blok, der sandt for dyden har været meget fragmenteret. Og han har bare en grundlæggende likeability, som danskerne kvitterer for, når de ser masser af uro ovre hos konkurrenterne,« siger Henrik Qvortrup.

Og B.T.s politiske redaktør forstår til fulde, hvorfor Søren Pape Poulsen på ingen måde vil tale sin eget mulige statsministerkandidatur op.

Jakob Ellemann-Jensen er blevet distanceret af Søren Pape Poulsen og Det Konservative Folkeparti. Foto: Philip Davali Vis mere Jakob Ellemann-Jensen er blevet distanceret af Søren Pape Poulsen og Det Konservative Folkeparti. Foto: Philip Davali

»Det skal han ikke nyde noget af. Han ved, at der i selvsamme sekund, han erklærer sit kandidatur, vil komme et helt andet kritisk fokus på, hvad han står for. Og det ville også være frivilligt at bede om et nederlag, hvis han på nuværende tidspunkt erklærer sig som statsministerkandidat, for ifølge tallene er der ikke meget, der tyder på, at blå blok kan få en statsminister efter kommende valg,« siger Henrik Qvortrup med henvisning til, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har historisk stor opbakning i den seneste YouGov-måling:

»Så han giver den som ydmyg, men han ved godt, at diskussionerne kører, og at han er populær. Og han kan roligt vente på næste valg, for hvis Konservative også her lægger stor afstand til Venstre, så er det jo slet ikke nødvendigt på forhånd at udråbe sig som statsminister, så er man det jo bare.«

I den nyeste YouGov-måling er Nye Borgerlige næststørste borgerlige parti med et tilslutning på 10,7 procent, hvilket lige er lidt mere end Venstres 9,3 procent.