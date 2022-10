Lyt til artiklen

'Hold da op. Er vi ikke kommet længere.'

Sådan skriver De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen på Twitter efter en udtalelse omkring hans seksualitet.

Han henviser til, at formanden for det færøske parti Miðflokkurin, Jenis av Rana, har sagt, at han under ingen omstændigheder kan bakke op om Søren Pape Poulsen som Danmarks statsminister, hvis Miðflokkurin kommer i Folketinget ved valget.

Jenis av Ranas afvisning skyldes, at Søren Pape Poulsen er homoseksuel.

»Nej, det kan ikke komme på tale, at jeg peger på Søren Pape Poulsen,« har Jenis av Rana sagt, der er Færøernes landsstyreformand for udenrigsanliggender.

»Det at leve som såkaldt 'homoseksuel' er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, at Færøerne også har,« siger han i en radioudsendelse.

Hold da op. Er vi ikke kommet længere. #dkpol https://t.co/h5Uyb0NTYq — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) October 25, 2022

Jenis av Rana har også markeret sig som tilhænger af en meget stram abortlovgivning.

Sidste år gjorde han sig bemærket i coronadebatten, da han meddelte, at han ikke ville lade sig vaccinere mod coronavirus.

Miðflokkurin, der også er kendt som Centerpartiet, er et kristeligt parti, og partiet fik to mandater ved Lagtingsvalget på Færøerne i 2019.

Det færøske parti ser dog ud til at få 4,3 procent af stemmerne på Færøerne. Det er en stigning i forhold til seneste valg.

Men som det ser ud nu, så står de ikke til at få indflydelse i Folketinget og være med til at pege på en statsminister.

I stedet viser meningsmålingen, at Unionspartiet og Ligestillingspartiet vinder Folketingsmandaterne igen.

Søren Pape har ikke ønsket at udtale sig yderligere om sagen til B.T.