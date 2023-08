»Ellemann skal til at hoppe af det tog, han er i gang med i øjeblikket. Det her er en meget trist dag for det borgerlige Danmark, og jeg ved ikke, om han har gennemtænkt konsekvenserne af den udmelding.«

Sådan lyder reaktionen fra Søren Pape Poulsen, efter forsvarsminister, vicestatsminister og formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen i et interview med Berlingske understregede, at Venstre ikke vender hjem til blå blok, som både De Konservative og Liberal Alliance har opfordret ham til.

Jakob Ellemann-Jensen ser ikke noget i blå blok at komme hjem til, fordi i SVM-regeringen vil man hinanden det godt, hvor man i blå blok spænder ben for hinanden.

Og ifølge formanden for De Konservative har udmeldingen store konsekvenser for de borgerlige.

»Mette Frederiksen må bare sidde med et smil om læben og sige, at julen falder tidligt i år. Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at vi nu står i en situation, hvor det er meget svært at se vejen frem for det borgerlige Danmark,« siger Søren Pape Poulsen til B.T.

Har Ellemann ødelagt blå blok?

»Han har i hvert fald sendt et ordentlig missil ind i den. Jeg har lige hørt de tre partiledere i søndags sige, at nu var arbejdskraft den nye valuta i dansk politik. Og så siger de, at vi har fantasiprojekter. Det synes jeg faktisk er meget arrogant. Altså det var ét mandat. Et mandat mere til de borgerlige og Moderaterne. Så havde vi jo måske haft en anden situation. Og nu sælger han bare alt.«

Søren Pape, det lyder som om, at du er jaloux over, at du ikke nåede med på toget og dermed fik indflydelse?

»Nej, fordi jeg har lovet vælgerne, at jeg ikke kommer til at pege på en socialdemokratisk statsminister. Og slet ikke en, der nedlægger et lovligt erhverv. Forskellen på Jacob og jeg er så bare, at jeg holdt det, jeg lovede.«

»Jeg vil gerne lave aftaler med dem. Og det er jo det, man skal huske. Det er jo ikke sådan noget sort-hvidt det her. Problemet lige nu med Jacob Ellemanns melding i dag er, at det er meget svært at se, hvad fremtiden er for det borgerlige Danmark, så længe han sidder på af Mette Frederiksen. Jeg synes simpelthen, at det er så ærgerligt.«

Opdateres …