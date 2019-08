Søren Pape Poulsen fatter ikke, at Lars Løkke ikke erklærer, at han ønsker en borgerlig regering.

Den konservative formand, Søren Pape Poulsen, kan ikke forstå, at Lars Løkke Rasmussen ikke entydigt siger, at han ønsker en borgerlig regering.

Det siger han på et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

- Det er ud over min fatteevne, hvis ikke Venstre bekender sig til, at de ønsker en borgerlig regering, siger Søren Pape Poulsen.

I sidste uge sagde Søren Pape Poulsen i et interview med Berlingske, at Venstreformand Lars Løkke Rasmussen udsatte det borgerlige Danmark for et svigt under valgkampen.

Her sagde Løkke dagen før valget, at hans førsteprioritet var en regering over midten.

Søren Pape Poulsen opfordrer til, at alle borgerlige partier - inklusiv Nye Borgerlige - samler sig om et alternativ til S-regeringen:

- Jeg er ikke leder af oppositionen. Men jeg vil gerne investere nogle kræfter i, at vi kan mødes og tale sammen.

- De borgerlige-liberale partier skal igen have regeringsmagten. Men så længe vi ikke engang kan tale ordentligt sammen om en troværdig retning, så bliver det meget, meget svært, siger Søren Pape Poulsen med henvisning til, at Løkke holder muligheden for en SV-regering åben og afviser at samarbejde med Nye Borgelige.

Der er mulighed for et rigtig godt samarbejde i den borgerlige blok, hvis man bare vil, siger K-formanden.

- Vi er forskellige partier, men jeg vil vælge at samarbejde. Jeg vil holde fast i, at der er en stor borgerlig fællesmængde, siger Søren Pape Poulsen, om de problemer i blå blok, som er anført af uroen i Venstre om formandskabet og en mulig SV-regering.

