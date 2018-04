En uvis mængde data er overført til et hidtil ukendt arkiv hos PET i stedet for at være slettet.

København. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) beder nu Politiets Efterretningstjeneste (PET) orientere Folketinget om, hvordan efterretningstjenesten håndterer dokumenter som skal bevares for eftertiden.

Det oplyser han i en mail til Ritzau, efter at Politiken har beskrevet, hvordan oplysninger, der ellers skulle være slettet efter 15 år, er blevet overført til et indtil nu ukendt arkiv.

Følsomme personoplysninger skal ifølge PET-loven slettes, senest 15 år efter at de er indsamlet. Men ifølge arkivloven skal en stor del af PET's materiale overdrages til Statens Arkiver, så fremtidens historikere kan få glæde af det.

Og af sikkerhedshensyn opbevarer PET en del af de informationer hos tjenesten selv. Her kan PET-ansatte få adgang til dem, hvis PET-chefen giver lov.

PET betegner ifølge Politiken processen som "logisk sletning".

Retsordførere fra både Venstre, Alternativet, Radikale og Enhedslisten kræver ifølge Politiken en forklaring. Og den får de altså nu.

- Jeg kan forstå, at flere partier har spørgsmål til den nuværende ordning, lyder det i et skriftligt citat fra justitsministeren.

- Jeg har derfor bedt PET om en orientering til Retsudvalget om, hvordan man hos PET håndterer de dokumenter, som Rigsarkivet har besluttet at bevare for eftertiden.

- Som det fremgår af regeringsgrundlaget, skal PET-loven evalueres. Det arbejde er i gang, og her kommer det emne selvfølgelig også op, forsikrer Pape.

