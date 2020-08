Der er ikke fagligt belæg for, at turister skal booke mindst seks overnatninger i Danmark, mener Konservative.

Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, siger forud for de kommende coronaforhandlinger om fase 4, at partiet vil have seks dages-reglen afskaffet.

- Den har der aldrig været fagligt belæg for. Det har været sådan en synsningsting fra regeringen desværre, siger han.

Reglen fastslår, at udenlandske turister skal booke mindst seks sammenhængende overnatninger for at komme ind i Danmark. Den gælder dog ikke for norske turister.

- Der er ingen andre lande, der har gjort det.

- Asiaterne og amerikanerne kommer ikke i år. Vi får ikke det der pres. Derfor skal vi jo prøve at åbne op, så en lidende hotelbranche ikke bløder endnu mere, siger Søren Pape Poulsen.

Kravet om de seks overnatninger blev indført, kort tid inden Danmark åbnede grænserne til Norge, Tyskland og Island i midten af juni.

