Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis man spørger statsministerkandidat for Konservative Søren Pape Poulsen om sin eksmand, er svarene meget korte.

»Der er ingen sag,« siger han, da B.T. spørger ham på vej til Folketingets åbning.

B.T. vil gerne vide, om Søren Pape vidste, at hans daværende mand havde fortalt ting, der ikke passede. For eksempel at han var jøde, eller at han var nevø til en nu tidligere præsident i Den Dominikanske Republik.

Usandhederne blev afsløret i Ekstra Bladet, men ingen ved, om det også var med tabloidavisen i hånden, at det gik op for Søren Pape, at der var flere ting, der ikke passede.

»Jeg synes, I har interesseret jer rigeligt for mit privatliv,« lyder det fra Pape, da B.T. spørger igen.

Se interviewet med statsministerkandidaten i toppen af artiklen.