Søren Pape Poulsen kaldte det efter den katastrofale valgkamp i efteråret 2022 for 'tåbeligt' og 'helt forfærdeligt'.

Men den nyslåede formand Mona Juul ser i dag ingen grund til, at Det Konservative Folkeparti ikke igen skal gå til valg på en plan om at afskaffe topskatten helt.

»Det er helt klassisk konservativ politik at sænke skatter, som vi ikke mener, der er behov for. Men vi gik ikke til valg på kun at sænke topskatten, og det ved næsten alle i det her land også godt. Vi havde bare lidt svært ved også at komme igennem med nogle af vores andre budskaber,« sagde hun på det pressemøde på Christiansborg, hvor hun onsdag kl. 12 blev præsenteret som partiets nye leder efter Søren Pape Poulsens død.

Søren Pape Poulsen gik jo meget til valg på at afskaffe topskatten. Vil du sige, det stadig er meget afgørende for De Konservative at få afskaffet topskatten hurtigst muligt?

»Jamen, der er ikke noget nyt i vores politik i forhold til skat. Altså, vi vil rigtig gerne fjerne overflødige skatter og skatter, som der ikke er behov for, eller som er væksthæmmende. Lige nu har jeg været allermest optaget af de skatter, der er i forhold til iværksætteri i Danmark. Synes jeg, at det hele bare skal handle om topskat? Nej,« sagde Mona Juul.

Netop spørgsmålet om topskatten blev ellers en af de helt store maveplaskere for Søren Pape Poulsen i valgkampen i efteråret 2022.

Her lancerede partiet nemlig en storstilet økonomisk 2030-plan, der ville lette afgifter og skatter for i alt 40 milliarder kroner og helt afsatte topskatten.

Det skulle finansieres ved at reducere det offentlige forbrug, herunder at fjerne Socialdemokratiets politiske guldæg, Arne-pensionen.

Ikke mindst spørgsmålet om topskatten fik socialdemokraterne til at fare i flæsket på planen.

Blot to måneder efter lanceringen af planen trak Søren Pape Poulsen i land og sagde, at det ikke længere var afgørende for ham at få topskattelettelser.

Et år efter valgkampen, der endte med et konservativt valgresultat på blot 5,5 procent af stemmerne, efter meningsmålingerne havde været helt oppe på mere end 16 procent, gav Søren Pape Poulsen et stort interview til 21 Søndag på DR.

Her pegede han især på, at det var en stor fejl af partiet at fokusere på spørgsmålet om topskatten, og at det mest af alt var af strategiske årsager, at man havde gjort det.

»Det begyndte jo med, at vi melder noget helt tåbeligt ud, nemlig at vi ville fjerne topskatten, og det giver jo en kæmpe foræring … det er sådan noget strategisk noget, man kan sidde og gøre i et parti: Nu skal vi også passe på, hvis vi ikke fjerner den helt, så åbner vi en flanke til Liberal Alliance,« lød det dengang før han rundede af med at sige, at det topskatteudspillet var direkte 'tåbeligt'.

